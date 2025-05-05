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Законопроєкт Гетманцева може стати штучною перепоною на шляху України до ЄС - політолог

Київ • УНН

 • 3040 перегляди

Законопроєкт Гетманцева щодо Фонду гарантування вкладів може зашкодити євроінтеграції України, суперечить Конституції та зобов'язанням перед МВФ, створюючи штучні перепони.

Законопроєкт Гетманцева може стати штучною перепоною на шляху України до ЄС - політолог

Законопроєкт голови комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева щодо діяльності Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) може значно нашкодити євроінтеграційним прагненням України. Таку думку в ексклюзивному коментарі УНН висловив політолог Віктор Бобиренко.

Ми йдемо зараз семимильними, як то кажуть, кроками в Європейський Союз, тому що раз нас не беруть в НАТО, то європейці, як альтернативу, бачать Україну в Європейському Союзі. Щоб таким чином, в тому числі, окупанту показати, що Україна – це частина Європи, принаймні в межах тих територій, які ми контролюємо. І будь-які дії, які підриватимуть нашу спроможність вступити в Європу чи стати перепоною нам в співпраці з МВФ, є явищами ганебними, це як мінімум

- зазначив Боиренко.

На його думку, законодавчі ініціативи, на кшталт законопроєкту Гетманцева, які суперечать українському законодавству та Конституції, а також зобовʼязанням, які взяла на себе Україна перед Міжнародним валютним фондом, створюють штучні перепони для нашого шляху в Європейський Союз.

"Ручний" Фонд гарантування вкладів проти вкладників. Що задумав Гетманцев05.04.25, 09:50 • 496396 переглядiв

Бобиренко наголосив, що ухвалення законопроєктів, які суперечать європейським принципам, - не поодинокий випадок в Україні. "Дуже часто вже таке бувало в Україні, що влада одною рукою робить одне, а іншою робить інше. Є гучні заяви про наш шлях в ЄС, натомість ми створюємо таку нормативну базу, яка це унеможливлює. І раз така у нас нормативна база, то це і може бути, може стати нашою реальною перепоною, або принаймні відтягти час нашого вступу в Європейський Союз", — застеріг політолог.

Бобиренко сподівається, що у підсумку проєкт Гетманцева буде доопрацьований. "Сподіваюся, що цей законопроєкт буде вичищений через правки. І коли він буде проголосований, то там не буде жодних технічних пасток", - зазначив експерт.

Додамо

Головне науково-експертне управління ВР розкритикувало законопроєкт Гетманцева щодо діяльності Фонду гарантування вкладів. За висновками експертів, документ містить системні порушення чинного законодавства, правову невизначеність, суперечить Конституції України та його не можливо оцінити на відповідність зобовʼязанням Уряду перед МВФ.

Нагадаємо

Раніше УНН писав, що після детального вивчення документа стало зрозуміло, що запропоновані Гетманцевим зміни до законодавства в частині діяльності ФГВФО суперечать Конституції України в частині права громадян на вільне володіння майном, а також права на судове оскарження та справедливий суд. Крім того, законодавча ініціатива Гетманцев порушує низку чинних законів і створює великі корупційні ризики. Крім того, законопроєкт Гетманцева суперечить зобов’язанням, взятим Україною перед Міжнародним валютним фондом (МВФ) у межах чинної програми фінансування.

Засновник юридичної компанії "Касьяненко і партнери"  Дмитро Касьяненко розкритикував законопроєкт Гетманцева в частині обмеження строків для оскарження в судах рішень ФГВФО до 1 місяця. За його словами, це суперечить загальним засадам цивільного законодавства і створює передумови для зловживань відповідальними посадовими особами. Юрист наголосив, що це не відповідає статті 55 Конституції України, яка гарантує кожному право на судовий захист, а також суперечить практиці Європейського суду з прав людини, що вимагає забезпечення розумних строків для звернення до суду.

Голова ГО "Незалежне антикорупційне бюро України" Арсен Марінушкін вважає, що законопроєкт Гетманцева лобістський і є спробою створити зручну правову реальність для ФГВФО.

"Вже не вперше спостерігаю тривожну тенденцію в законотворчості, коли в спеціальних законах автори намагаються встановлювати "позовну давність" там, де її за визначенням бути не може. На мою думу з одного боку це юридична маніпуляція, щоб виправдати Фонд гарантування за можливі помилки, а з іншого елементарне нерозуміння правових основ", - зазначив  Арсен Марінушкін.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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