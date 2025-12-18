Закон об академической добропорядочности: Рада поддержала в целом, далее - подпись Стефанчука и Зеленского
Киев • УНН
Верховная Рада 260 голосами нардепов приняла в целом закон, который определяет основные принципы и правила осуществления академической деятельности, а также устанавливает признаки и виды нарушений академической добропорядочности.
Верховная Рада Украины приняла в целом закон "Об академической добросовестности", который определяет основные принципы и правила осуществления академической деятельности, а также устанавливает признаки и виды нарушений академической добросовестности. Об этом сообщает УНН.
Детали
Текст закона № 10392 опубликован на сайте украинского парламента. "За" проголосовали 260 депутатов, далее его должны подписать Председатель Верховной Рады и Президент Украины.
В нем перечислены нарушения академической добросовестности:
- плагиат и самоплагиат;
- приписывание
авторства;
- фабрикация и
фальсификация;
- недобросовестное
оценивание;
- несамостоятельное выполнение
заданий;
- предоставление или получение
неразрешенной помощи;
- академический саботаж;
- склонение к нарушениям
академической добросовестности;
- институциональные
нарушения.
За их совершение предусмотрена ответственность - от дисциплинарного выговора до лишения ученого звания.
Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил в Facebook: этот закон - о доверии к честному имени ученого и соискателя, к научному результату, к диплому. О честных оценках, подлинном авторстве и репутации, которая формируется годами.
Документ четко определяет принципы академической добросовестности, называет нарушения своими именами - плагиат, самоплагиат, фабрикацию, фальсификацию, и устанавливает ответственность за них. В то же время он усиливает роль учреждений образования и науки как ключевых институций, ответственных за формирование культуры честности и качества. Отдельно закон учитывает вызовы современности - в частности вопросы использования искусственного интеллекта в академической деятельности. Честность должна оставаться базовым принципом независимо от инструментов. Закон призван утвердить стандарты, при которых добросовестность становится нормой, а репутация - результатом ежедневного труда. Именно на таком фундаменте строится будущее Украины
Контекст
Законопроект "Об академической добросовестности" № 10392 был зарегистрирован в Раде еще в январе текущего года. Он был принят за основу в июне текущего года.
Напомним
Верховная Рада во втором чтении приняла законопроект, который изменяет нагрузку на преподавателей учреждений высшего образования. В частности, у преподавателей для чтения лекций, семинаров и консультаций будет не 600, а до 400–500 часов в год.