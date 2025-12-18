Закон об академической добропорядочности: Рада поддержала в целом, далее - подпись Стефанчука и Зеленского

$42.340.15
49.630.04
ukenru
08:07 • 8994 просмотра
Он хочет территорий: путин публично и четко выразил неизменную цель войны в Украине - ISW
07:18 • 14506 просмотра
"Даже если это означает встречу допоздна": Politico узнало "всю суть" решающего саммита ЕС по Украине
17 декабря, 20:01 • 26861 просмотра
США и Россия проведут переговоры по войне в Украине в Майами в эти выходные
17 декабря, 15:43 • 43361 просмотра
Партия "Слуга Народа" избрала нового главу. Им стал Александр Корниенко
17 декабря, 12:13 • 43637 просмотра
Европарламент одобрил полный отказ от российского газа до конца 2027 года
Эксклюзив
17 декабря, 11:22 • 71511 просмотра
Хищение бюджетных средств. Следствие изучает причастность скандальной клиники Odrex Photo
17 декабря, 10:56 • 40251 просмотра
Фон дер Ляйен открыла двери для совместного долга ЕС для Украины вместо российских активов
17 декабря, 10:33 • 29065 просмотра
США готовят новые санкции против россии на случай отказа путина от мирного соглашения - Bloomberg
17 декабря, 08:46 • 25879 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Славянского НПЗ в рф и других объектов оккупантов
17 декабря, 07:35 • 23269 просмотра
Европа опасается расширения войны в случае победы россии в Украине - WSJ
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+2°
2м/с
95%
756мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Великобритания выделяет Украине крупнейшую однолетнюю инвестицию для укрепления ПВО18 декабря, 02:05 • 23650 просмотра
Военные США заявили об очередном ударе по судну с наркотиками в Тихом океане18 декабря, 03:02 • 24307 просмотра
"Мне достался беспорядок, но я его исправлю": Трамп выступил с обращением к нации18 декабря, 03:27 • 27046 просмотра
Очки с искусственным интеллектом от Meta будут усиливать голос собеседника18 декабря, 04:23 • 23247 просмотра
россияне массированно атаковали Черкассы: целились по критической инфраструктуре, есть пострадавшиеPhoto05:25 • 19518 просмотра
публикации
Молчание, которое убивает: почему Минздрав должен отреагировать на массовые жалобы пациентов клиники Odrex17 декабря, 15:05 • 35985 просмотра
Мандарины: экспорт, потребление и спрос в Украине и мире17 декабря, 14:58 • 34316 просмотра
ЕС делает откат по запрету на бензиновые и дизельные автомобили с 2035 года: что предусматривается17 декабря, 14:39 • 30831 просмотра
Хищение бюджетных средств. Следствие изучает причастность скандальной клиники Odrex Photo
Эксклюзив
17 декабря, 11:22 • 71511 просмотра
Работа на бумаге: почему НАПК под руководством Павлущика сводит борьбу с коррупцией к отчетам и рекомендациям17 декабря, 07:15 • 53216 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Урсула фон дер Ляйен
Илон Маск
Николас Мадуро
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Бельгия
Одесская область
Днепропетровская область
Реклама
УНН Lite
20 дней, чтобы стать первой леди США: появился трейлер документального фильма о Мелании ТрампVideo17 декабря, 19:12 • 15873 просмотра
"Больше вопросов, чем ответов": вышел таинственный трейлер нового фильма Стивена СпилбергаVideo17 декабря, 16:22 • 15892 просмотра
Трамп заявил, что стоимость нового бального зала Белого дома может достичь $400 млн17 декабря, 12:18 • 23290 просмотра
Владелец поместья звезды НБА Майкла Джордана планирует превратить его в музейPhotoVideo17 декабря, 06:16 • 29158 просмотра
Мультфильм "Зверополис 2" в третий раз возглавил прокат, собрав 1,14 миллиарда долларов14 декабря, 19:02 • 63662 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Дипломатка
Дія (сервис)
SpaceX Starship

Закон об академической добропорядочности: Рада поддержала в целом, далее - подпись Стефанчука и Зеленского

Киев • УНН

 • 8 просмотра

Верховная Рада 260 голосами нардепов приняла в целом закон, который определяет основные принципы и правила осуществления академической деятельности, а также устанавливает признаки и виды нарушений академической добропорядочности.

Закон об академической добропорядочности: Рада поддержала в целом, далее - подпись Стефанчука и Зеленского
Фото: www.facebook.com/stefanchuk.official

Верховная Рада Украины приняла в целом закон "Об академической добросовестности", который определяет основные принципы и правила осуществления академической деятельности, а также устанавливает признаки и виды нарушений академической добросовестности. Об этом сообщает УНН.

Детали

Текст закона № 10392 опубликован на сайте украинского парламента. "За" проголосовали 260 депутатов, далее его должны подписать Председатель Верховной Рады и Президент Украины.

В нем перечислены нарушения академической добросовестности:

  • плагиат и самоплагиат;
    • приписывание авторства;
      • фабрикация и фальсификация;
        • недобросовестное оценивание;
          • несамостоятельное выполнение заданий;
            • предоставление или получение неразрешенной помощи;
              • академический саботаж;
                • склонение к нарушениям академической добросовестности;
                  • институциональные нарушения.

                    За их совершение предусмотрена ответственность - от дисциплинарного выговора до лишения ученого звания.

                    Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил в Facebook: этот закон - о доверии к честному имени ученого и соискателя, к научному результату, к диплому. О честных оценках, подлинном авторстве и репутации, которая формируется годами.

                    Документ четко определяет принципы академической добросовестности, называет нарушения своими именами - плагиат, самоплагиат, фабрикацию, фальсификацию, и устанавливает ответственность за них. В то же время он усиливает роль учреждений образования и науки как ключевых институций, ответственных за формирование культуры честности и качества. Отдельно закон учитывает вызовы современности - в частности вопросы использования искусственного интеллекта в академической деятельности. Честность должна оставаться базовым принципом независимо от инструментов. Закон призван утвердить стандарты, при которых добросовестность становится нормой, а репутация - результатом ежедневного труда. Именно на таком фундаменте строится будущее Украины

                    - заявил Стефанчук.

                    Контекст

                    Законопроект "Об академической добросовестности" № 10392 был зарегистрирован в Раде еще в январе текущего года. Он был принят за основу в июне текущего года.

                    Напомним

                    Верховная Рада во втором чтении приняла законопроект, который изменяет нагрузку на преподавателей учреждений высшего образования. В частности, у преподавателей для чтения лекций, семинаров и консультаций будет не 600, а до 400–500 часов в год.

                    Евгений Устименко

                    ОбществоПолитикаОбразование
                    Техника
                    Социальная сеть
                    Верховная Рада
                    Руслан Стефанчук
                    Украина