Закон об академической добропорядочности: Рада поддержала в целом, далее - подпись Стефанчука и Зеленского

Фото: www.facebook.com/stefanchuk.official

Верховная Рада Украины приняла в целом закон "Об академической добросовестности", который определяет основные принципы и правила осуществления академической деятельности, а также устанавливает признаки и виды нарушений академической добросовестности. Об этом сообщает УНН.

Детали

Текст закона № 10392 опубликован на сайте украинского парламента. "За" проголосовали 260 депутатов, далее его должны подписать Председатель Верховной Рады и Президент Украины.

В нем перечислены нарушения академической добросовестности:

плагиат и самоплагиат;

приписывание авторства;

фабрикация и фальсификация;

недобросовестное оценивание;

несамостоятельное выполнение заданий;

предоставление или получение неразрешенной помощи;

академический саботаж;

склонение к нарушениям академической добросовестности;

институциональные нарушения.

За их совершение предусмотрена ответственность - от дисциплинарного выговора до лишения ученого звания.

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил в Facebook: этот закон - о доверии к честному имени ученого и соискателя, к научному результату, к диплому. О честных оценках, подлинном авторстве и репутации, которая формируется годами.

Документ четко определяет принципы академической добросовестности, называет нарушения своими именами - плагиат, самоплагиат, фабрикацию, фальсификацию, и устанавливает ответственность за них. В то же время он усиливает роль учреждений образования и науки как ключевых институций, ответственных за формирование культуры честности и качества. Отдельно закон учитывает вызовы современности - в частности вопросы использования искусственного интеллекта в академической деятельности. Честность должна оставаться базовым принципом независимо от инструментов. Закон призван утвердить стандарты, при которых добросовестность становится нормой, а репутация - результатом ежедневного труда. Именно на таком фундаменте строится будущее Украины - заявил Стефанчук.

Контекст

Законопроект "Об академической добросовестности" № 10392 был зарегистрирован в Раде еще в январе текущего года. Он был принят за основу в июне текущего года.

Напомним

Верховная Рада во втором чтении приняла законопроект, который изменяет нагрузку на преподавателей учреждений высшего образования. В частности, у преподавателей для чтения лекций, семинаров и консультаций будет не 600, а до 400–500 часов в год.