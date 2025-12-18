Закон про академічну доброчесність: Рада підтримала в цілому, далі - підпис Стефанчука і Зеленського
Київ • УНН
Верховна Рада 260 голосами нардепів ухвалила в цілому закон, який визначає основні принципи та правила здійснення академічної діяльності, а також встановлює ознаки й види порушень академічної доброчесності.
Деталі
Текст закону № 10392 опублікований на сайті українського парламенту. "За" проголосували 260 депутатів, далі його мають підписати Голова Верховної Ради і Президент України.
У ньому перераховані порушення академічної доброчесності:
- плагіат і самоплагіат;
- приписування
авторства;
- фабрикація та
фальсифікація;
- недоброчесне
оцінювання;
- несамостійне виконання
завдань;
- надання або отримання
недозволеної допомоги;
- академічний саботаж;
- схиляння до порушень
академічної доброчесності;
- інституційні
порушення.
За їхнє вчинення передбачено відповідальність - від дисциплінарної догани до позбавлення вченого звання.
Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив в Facebook: цей закон - про довіру до чесного імені вченого та здобувача, до наукового результату, до диплому. Про чесні оцінки, справжнє авторство й репутацію, яка формується роками.
Документ чітко визначає принципи академічної доброчесності, називає порушення своїми іменами - плагіат, самоплагіат, фабрикацію, фальсифікацію, і встановлює відповідальність за них. Водночас він посилює роль закладів освіти й науки як ключових інституцій, відповідальних за формування культури чесності та якості. Окремо закон враховує виклики сучасності - зокрема питання використання штучного інтелекту в академічній діяльності. Чесність має залишатися базовим принципом незалежно від інструментів. Закон покликаний утвердити стандарти, за яких доброчесність стає нормою, а репутація - результатом щоденної праці. Саме на такому фундаменті будується майбутнє України
Контекст
Законопроект "Про академічну доброчесність" № 10392 був зареєстрований в Раді ще в січні поточного року. Він був прийнятий за основу у червні поточного року.
