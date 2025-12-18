$42.340.15
Закон про академічну доброчесність: Рада підтримала в цілому, далі - підпис Стефанчука і Зеленського

Київ • УНН

 • 8 перегляди

Верховна Рада 260 голосами нардепів ухвалила в цілому закон, який визначає основні принципи та правила здійснення академічної діяльності, а також встановлює ознаки й види порушень академічної доброчесності.

Верховна Рада України ухвалила в цілому закон "Про академічну доброчесність", який визначає основні принципи та правила здійснення академічної діяльності, а також встановлює ознаки й види порушень академічної доброчесності. Про це повідомляє УНН.

Деталі

Текст закону № 10392 опублікований на сайті українського парламенту. "За" проголосували 260 депутатів, далі його мають підписати Голова Верховної Ради і Президент України.

У ньому перераховані порушення академічної доброчесності:

  • плагіат і самоплагіат;
    • приписування авторства;
      • фабрикація та фальсифікація;
        • недоброчесне оцінювання;
          • несамостійне виконання завдань;
            • надання або отримання недозволеної допомоги;
              • академічний саботаж;
                • схиляння до порушень академічної доброчесності;
                  • інституційні порушення.

                    За їхнє вчинення передбачено відповідальність - від дисциплінарної догани до позбавлення вченого звання.

                    Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив в Facebook: цей закон - про довіру до чесного імені вченого та здобувача, до наукового результату, до диплому. Про чесні оцінки, справжнє авторство й репутацію, яка формується роками.

                    Документ чітко визначає принципи академічної доброчесності, називає порушення своїми іменами - плагіат, самоплагіат, фабрикацію, фальсифікацію, і встановлює відповідальність за них. Водночас він посилює роль закладів освіти й науки як ключових інституцій, відповідальних за формування культури чесності та якості. Окремо закон враховує виклики сучасності - зокрема питання використання штучного інтелекту в академічній діяльності. Чесність має залишатися базовим принципом незалежно від інструментів. Закон покликаний утвердити стандарти, за яких доброчесність стає нормою, а репутація - результатом щоденної праці. Саме на такому фундаменті будується майбутнє України

                    - заявив Стефанчук.

                    Контекст

                    Законопроект "Про академічну доброчесність" № 10392 був зареєстрований в Раді ще в січні поточного року. Він був прийнятий за основу у червні поточного року.

                    Нагадаємо

                    Верховна Рада у другому читанні ухвалила законопроєкт, який змінює навантаження на викладачів закладів вищої освіти. Зокрема, у викладачів для читання лекцій, семінарів і консультацій у буде не 600, а до 400–500 годин на рік.

                    Євген Устименко

