Закон про академічну доброчесність: Рада підтримала в цілому, далі - підпис Стефанчука і Зеленського

Фото: www.facebook.com/stefanchuk.official

Верховна Рада України ухвалила в цілому закон "Про академічну доброчесність", який визначає основні принципи та правила здійснення академічної діяльності, а також встановлює ознаки й види порушень академічної доброчесності. Про це повідомляє УНН.

Деталі

Текст закону № 10392 опублікований на сайті українського парламенту. "За" проголосували 260 депутатів, далі його мають підписати Голова Верховної Ради і Президент України.

У ньому перераховані порушення академічної доброчесності:

плагіат і самоплагіат;

приписування авторства;

фабрикація та фальсифікація;

недоброчесне оцінювання;

несамостійне виконання завдань;

надання або отримання недозволеної допомоги;

академічний саботаж;

схиляння до порушень академічної доброчесності;

інституційні порушення.

За їхнє вчинення передбачено відповідальність - від дисциплінарної догани до позбавлення вченого звання.

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив в Facebook: цей закон - про довіру до чесного імені вченого та здобувача, до наукового результату, до диплому. Про чесні оцінки, справжнє авторство й репутацію, яка формується роками.

Документ чітко визначає принципи академічної доброчесності, називає порушення своїми іменами - плагіат, самоплагіат, фабрикацію, фальсифікацію, і встановлює відповідальність за них. Водночас він посилює роль закладів освіти й науки як ключових інституцій, відповідальних за формування культури чесності та якості. Окремо закон враховує виклики сучасності - зокрема питання використання штучного інтелекту в академічній діяльності. Чесність має залишатися базовим принципом незалежно від інструментів. Закон покликаний утвердити стандарти, за яких доброчесність стає нормою, а репутація - результатом щоденної праці. Саме на такому фундаменті будується майбутнє України - заявив Стефанчук.

Контекст

Законопроект "Про академічну доброчесність" № 10392 був зареєстрований в Раді ще в січні поточного року. Він був прийнятий за основу у червні поточного року.

Нагадаємо

Верховна Рада у другому читанні ухвалила законопроєкт, який змінює навантаження на викладачів закладів вищої освіти. Зокрема, у викладачів для читання лекцій, семінарів і консультацій у буде не 600, а до 400–500 годин на рік.