Зменшення навантаження на викладачів вишів: парламент ухвалив законопроєкт
Київ • УНН
Верховна Рада ухвалила законопроект, що скорочує навчальне навантаження для викладачів університетів з 600 до 400-500 годин на рік, щоб надати більше часу для досліджень, інновацій та професійного зростання.
Верховна Рада у другому читанні ухвалила законопроєкт, який змінює навантаження на викладачів закладів вищої освіти. Зокрема, у викладачів для читання лекцій, семінарів і консультацій у буде не 600, а до 400–500 годин на рік. Про це пише УНН з посиланням на віцепрем'єр-міністра - міністра цифрової трансформації Михайла Федорова та картку законопроєкту №9600.
Змінюємо навантаження для викладачів ЗВО - Рада ухвалила законопроєкт №9600. У викладачів має бути більше часу на наукові дослідження, розробки, цікаві проекти, інновації та професійне зростання. Тому для читання лекцій, семінарів і консультацій у них буде не 600, а до 400-500 годин на рік. Мінімум 30% навантаження має становити наукову роботу
Деталі
Він додав, що документ передбачає гнучку систему стимулів і винагород для викладачів за ефективну наукову діяльність.
"Триває трансформація освіти на всіх ланках. Університети мають стати справжнім серцем розвитку науки, місцем, де народжуються нові ідеї та технології", - додав Федоров.
У законопроєкті уточнюється, що максимальний обсяг навчальної роботи на одну ставку науково-педагогічного працівника не може перевищувати 30% робочого часу, а педагогічного працівника – 60% робочого часу на навчальний рік.
Нагадаємо
Верховна Рада ухвалила за основу законопроєкт про академічну доброчесність, який визначає основні правила академічної доброчесності та види відповідальності за порушення, зокрема і покарання за плагіат та роботи, написані штучним інтелектом.