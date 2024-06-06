Уменьшение нагрузки на преподавателей вузов: парламент принял законопроект

Верховная Рада во втором чтении приняла законопроект, который меняет нагрузку на преподавателей высших учебных заведений. В частности, у преподавателей для чтения лекций, семинаров и консультаций у будет не 600, а до 400-500 часов в год. Об этом пишет УНН со ссылкой на Министра цифровой трансформации Михаила Федорова и карточку законопроекта №9600.

Меняем нагрузку для преподавателей ЗВО-Рада приняла законопроект №9600. У преподавателей должно быть больше времени на научные исследования, разработки, интересные проекты, инновации и профессиональный рост. Поэтому для чтения лекций, семинаров и консультаций у них будет не 600, а до 400-500 часов в год. Минимум 30% нагрузки должно составлять научную работу - сообщил Федоров.

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Он добавил, что документ предусматривает гибкую систему стимулов и вознаграждений для преподавателей за эффективную научную деятельность.

"Продолжается трансформация образования на всех звеньях. Университеты должны стать настоящим сердцем развития науки, местом, где рождаются новые идеи и технологии", - добавил Федоров.

В законопроекте уточняется, что максимальный объем учебной работы на одну ставку научно-педагогического работника не может превышать 30% рабочего времени, а педагогического работника – 60% рабочего времени на учебный год.

Напомним

Верховная Рада приняла за основу законопроект об академической добропорядочности, который определяет основные правила академической добропорядочности и виды ответственности за нарушения, в том числе и наказания за плагиат и работы, написанные искусственным интеллектом.