Захваченные украинские судна находятся в Керчи - Полторак

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КИЕВ. 26 ноября. УНН. Министр обороны Украины Степан Полторак на встрече с главой представительства НАТО в Украине, директором Офиса связи НАТО в Украине Александером Винниковым проинформировал последнего о местонахождении украинских судов и моряков, захваченных накануне РФ в Азовском море. Об этом Полторак написал на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Я проинформировал представителей Офиса связи НАТО по ситуации, связанной с незаконными агрессивными действиями РФ по корабельной группе Военно-морских сил Вооруженных сил Украины в районе Керченского пролива", - написал Полторак.

"Во время встречи отметил, что, по предварительной информации, два малых бронированных артиллерийских катера и буксир находятся в Керчи. В результате агрессивных действий российских спецслужб захвачены и 23 украинских военных моряки - члены экипажей", - добавил он.

Министр отметил, что Россия нарушает все международные соглашения и взятые на себя обязательства, и ведет прямую агрессивную войну против Украины.

"Призываю международное сообщество к осуждению действий агрессора", - подчеркнул Полторак.

Как сообщал УНН, в МИД Украины заявили о вооруженном нападении и захвате украинских военных катеров "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яны Капу", которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполь, а также ранениях и захвата в плен членов их экипажей и выразили по этому поводу категорический протест Российской Федерации, указав, что это является очередным актом вооруженной агрессии РФ против Украины. Украинская сторона заявляла о шести раненых военных, двое из которых - тяжело.

В ночь с 25 на 26 ноября было экстренно созвано заседание СНБО, на котором в связи с эскалацией в Азовском море было предложено ввести военное положение на два месяца.

ВР рассмотрит решение о введении военного положения на внеочередном заседании в понедельник, 26 ноября, которое созвано на 16:00.

Вооруженные силы Украины привели в полную боеготовность.

Из-за эскалации в Азовском море также призвали провести экстренное заседание Совбеза ООН.

Украинские Национальные Новости

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