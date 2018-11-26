Захоплені українські судна перебувають у Керчі - Полторак
Київ • УНН
КИЇВ. 26 листопада. УНН. Міністр оборони України Степан Полторак на зустрічі з головою представництва НАТО в Україні, директором Офісу зв’язку НАТО в Україні Александером Вінніковим проінформував останнього щодо місцезнаходження українських суден та моряків, захоплених напередодні РФ в Азовському морі. Про це Полторак написав на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"Я поінформував присутніх представників Офісу зв’язку НАТО щодо ситуації, пов’язаної із незаконними агресивними діями РФ стосовно корабельної групи Військово-морських сил Збройних сил України в районі Керченської протоки", - написав Полторак.
"Під час зустрічі зауважив, що, за попередньою інформацією, два малих броньованих артилерійських катери та буксир перебувають у Керчі. У результаті агресивних дій російських спецслужб захоплені і 23 українських військових моряки – члени екіпажів", - додав він.
Міністр наголосив, що Росія порушує усі міжнародні угоди та узяті на себе зобов‘язання, і веде пряму агресивну війну проти України.
"Закликаю міжнародну спільноту до засудження дій агресора", - підкреслив Полторак.
Як повідомляв УНН, у МЗС України заявили про збройний напад та захоплення українських військових катерів "Бердянськ", "Нікополь" та буксира "Яни Капу", які здійснювали морський перехід з порту Одеса до порту Маріуполь, а також поранення та захоплення у полон членів їхніх екіпажів і висловили з приводу цього категоричний протест Російській Федерації, вказавши, що це є черговим актом збройної агресії РФ проти України. Українська сторона заявляла про шістьох поранених військових, двоє з яких - тяжко.
У ніч з 25 на 26 листопада було екстрено скликано засідання РНБО, на якому у зв'язку з ескалацією в Азовському морі було запропоновано ввести воєнний стан на два місяці.
ВР розгляне рішення про запровадження воєнного стану на позачерговому засіданні у понеділок, 26 листопада, яке скликано на 16:00.
Збройні сили України привели в повну боєготовність.
Через ескалацію в Азовському морі також закликали провести екстренне засідання Радбезу ООН.