Захоплені українські судна перебувають у Керчі - Полторак

КИЇВ. 26 листопада. УНН. Міністр оборони України Степан Полторак на зустрічі з головою представництва НАТО в Україні, директором Офісу зв’язку НАТО в Україні Александером Вінніковим проінформував останнього щодо місцезнаходження українських суден та моряків, захоплених напередодні РФ в Азовському морі. Про це Полторак написав на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.