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Задержанный по подозрению в работе на россиян руководитель детективов НАБУ во время войны приобрел квартиру в Болгарии и авто Tesla

Киев • УНН

 • 888 просмотра

Руководитель теруправления детективов НАБУ Руслан Магамедрасулов, задержанный по подозрению в пособничестве РФ, во время войны приобрел квартиру в Болгарии и авто Tesla. Его также подозревают в посредничестве в продаже технической конопли и связях с нардепом-беглецом Христенко.

Задержанный по подозрению в работе на россиян руководитель детективов НАБУ во время войны приобрел квартиру в Болгарии и авто Tesla

Семья старшего детектива НАБУ, руководителя теруправления Руслана Магамедрасулова, которого сегодня задержали по подозрению в пособничестве стране-агрессору, во время полномасштабной войны обогатилась квартирой в Болгарии, пишет УНН со ссылкой на декларацию чиновника.

В декларации указывается, что с июля 2022 года его жена Елена Магамедрасулова владеет квартирой в Болгарии стоимостью (как указано в декларации) чуть более 670 тысяч грн и площадью 56,75 кв.м.

В 2023 году сам Руслан Магамедрасулов стал владельцем автомобиля Tesla Y, 2022 года выпуска.

Также, как сообщили правоохранители, Магамедрасулов приобрел квартиру в Киеве стоимостью более 5 млн грн.

Напомним

21 июля стало известно, что СБУ и Офис Генерального прокурора проводят спецоперацию по нейтрализации российского влияния на Национальное антикоррупционное бюро.

Позже было официально сообщено о задержании Руслана Магамедрасулова, руководителя территориального управления детективов НАБУ, по подозрению в пособничестве рф (ст. 111-2 Уголовного кодекса Украины).

Магамедрасулова подозревают в посредничестве в продаже технической конопли, выращенной его отцом, в Дагестан.

Также во время расследования правоохранители установили, что высокопоставленный чиновник Бюро имел тесный контакт с народным депутатом от запрещенной партии ОПЗЖ Федором Христенко, который сбежал из страны и сотрудничает со спецслужбами рф и, по данным следствия, влияет на деятельность НАБУ.

По данным следствия Христенко оказался старшим агентом фсб рф, а завербован он был еще во времена правления Виктора Януковича, и он активно выполнял задания российской спецслужбы во время "Революции Достоинства". Во время расследования получены доказательства его тесных контактов с Юрием Иванющенко – резидентом спецслужб россии на территории так называемой "ДНР" и коллаборантом, ныне уже покойным, Арменом Саркисяном.

Христенко также наладил тесные отношения с отдельными руководителями НАБУ, среди которых и Магамедрасулов, который мог передавать секретную информацию, в том числе относительно расследования дел.

Другой чиновник, с которым у народного депутата происходили контакты, – руководитель подразделения детективов НАБУ Александр Скомаров. Есть доказательства, что жена Скомарова в 2022 году покидала страну на автомобиле, принадлежавшем семье нардепа-беглеца Христенко.

Задокументировано, что подчиненные Скомарова детективы НАБУ по поручению народного депутата Христенко помогли пересечь государственную границу Геннадию Боголюбову. В частности установлено, что двое сотрудников Бюро сопровождали олигарха-беглеца в поезде, во время его бегства за границу.

Кроме того, по имеющейся у следствия информации, другой украинский олигарх Игорь Коломойский тоже планировал решить свои уголовные дела с помощью Скомарова, в случае его победы в конкурсе на руководителя Бюро экономической безопасности, где он участвовал.

21 июля прокуроры Офиса Генпрокурора народному депутату Федору Христенко заочно сообщили о подозрении в государственной измене, совершенной по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения по ч. 2 ст. 28 ч. 1, ч. 2 ст. 111 и злоупотреблении влиянием по ч. 2 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины.

Кроме того, был задержан сотрудник Центрального аппарата НАБУ, который шпионил для фсб и работает в самом элитном закрытом подразделении "Д-2". Как стало известно УНН из источников в правоохранительных органах, речь идет о Викторе Гусарове.

По данным следствия, куратором сотрудника НАБУ был Дмитрий Иванцов – заместитель руководителя охраны Виктора Януковича, который в феврале 2014 года помогал президенту-беглецу перебраться в россию, а сам остался в аннексированном Крыму, где его и завербовала фсб.

По информации следствия, Гусаров собирал и передавал для спецслужб врага установочные данные украинских правоохранителей и других граждан. Персональную информацию извлекал из закрытой базы данных правоохранительных органов Украины.

Задокументировано не менее 60 эпизодов передачи куратору информации с ограниченным доступом. За каждую такую передачу получал средства на свою банковскую карту.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

ОбществоКриминал и ЧП
Тесла Модель Y
Игорь Коломойский
Генеральный прокурор Украины
Служба безопасности Украины
Крым
Tesla
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