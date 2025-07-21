Затриманий за підозрою у роботі на росіян керівник детективів НАБУ під час війни придбав квартиру у Болгарії та авто Tesla

Родина старшого детектива НАБУ, керівника теруправління Руслана Магамедрасулова, якого сьогодні затримала зі підозрою у пособництві країні-агресору, під час повномасштабної війни збагатилася квартирою в Болгарії, пише УНН з посиланням на декларацію посадовця.

У декларації вказується, що з липня 2022 року його дружина Олена Магамедрасулова володіє квартирою у Болгарії вартістю (як вказано у декларації) трохи більше 670 тисяч грн та площею 56,75 кв.м.

У 2023 році сам Руслан Магамедрасулов став власником автомобіля Tesla Y, 2022 року випуску.

Також, як повідомили правоохоронці, Магамедрасулов придбав квартиру у Києві вартістю понад 5 млн грн.

Нагадаємо

21 липня стало відомо, що СБУ та Офіс Генерального прокурора проводять спецоперацію з нейтралізації російського впливу на Національне антикорупційне бюро.

Пізніше було офіційно повідомили про затримання Руслана Магамедрасулова, керівника територіального управління детективів НАБУ, за підозрою у пособництві рф (ст. 111-2 Кримінального кодексу України).

Магамедрасулова підозрюють у посередництві в продажу технічної коноплі, вирощеної його батьком, до Дагестану.

Також під час розслідування правоохоронці встановили, що високопосадовець Бюро мав тісний контакт із народним депутатом від забороненої партії ОПЗЖ Федором Христенком, який втік з країни і співпрацює зі спецслужбами рф та, за даними слідства, впливає на діяльність НАБУ.

За даними слідства Христенко виявився старшим агентом фсб рф, а завербований він був ще за часів правління Віктора Януковича, і він активно виконував завдання російської спецслужби під час "Революції Гідності". Під час розслідування здобуто докази його тісних контактів із Юрієм Іванющенком – резидентом спецслужб росії на території так званої "ДНР" та колаборантом, нині вже покійним, Арменом Саркісяном.

Христенко також налагодив тісні стосунки з окремими керівниками НАБУ, серед яких і Магамедрасулов, який міг передавати таємну інформацію, в тому числі щодо розслідування справ.

Інший посадовець, з яким у народного депутата відбувалися контакти, – керівник підрозділу детективів НАБУ Олександр Скомаров. Є докази, що дружина Скомарова в 2022 році покидала країну на автомобілі, що належав сімʼї нардепа-втікача Христенка.

Задокументовано, що підлеглі Скомарова детективи НАБУ за дорученням народного депутата Христенка допомогли перетнути державний кордон Геннадію Боголюбову. Зокрема встановлено, що двоє співробітників Бюро супроводжували олігарха-втікача в потягу, під час його втечі за кордон.

Крім того, за наявною в слідства інформацією, інший український олігарх Ігор Коломойський теж планував вирішити свої кримінальні справи за допомогою Скомарова, у разі його перемоги в конкурсі на керівника Бюро економічної безпеки, де він брав участь.

21 липня прокурори Офісу Генпрокурора народному депутату Федору Христенко заочно повідомили про підозру в державній зраді, вчиненій за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану за ч. 2 ст. 28 ч. 1, ч. 2 ст. 111 та зловживанні впливом за. ч. 2 ст. 369-2 Кримінального кодексу України.

Крім того, було затримано співробітника Центрального апарату НАБУ, який шпигував для фсб та працює в найелітнішому закритому підрозділі "Д-2". Як стало відомо УНН з джерел в правоохоронних органах, йдеться про Віктора Гусарова.

За даними слідства, куратором працівника НАБУ був Дмитро Іванцов – заступник керівника охорони Віктора Януковича, який в лютому 2014 року допомагав президенту-втікачу перебратися до росії, а сам залишився в анексованому Криму, де його і завербувала фсб.

За інформацією слідства, Гусаров збирав та передавав для спецслужб ворога установчі дані українських правоохоронців та інших громадян. Персональну інформацію витягував зі закритої бази даних правоохоронних органів України.

Задокументовано щонайменше 60 епізодів передачі куратору інформації з обмеженим доступом. За кожну таку передачу отримував кошти на свою банківську картку.