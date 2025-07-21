Затриманий за підозрою у роботі на росіян керівник детективів НАБУ під час війни придбав квартиру у Болгарії та авто Tesla

$41.750.12
48.610.15
ukenru
Його курував заступник керівника охорони Януковича: у найелітнішому закритому підрозділі НАБУ виявили "крота" фсб
12:26 • 10477 перегляди
Його курував заступник керівника охорони Януковича: у найелітнішому закритому підрозділі НАБУ виявили "крота" фсб
Ексклюзив
10:21 • 29343 перегляди
Баганець: НАБУ найчастіше допускає витоки інформації щодо слідчих дій
Ексклюзив
10:00 • 42454 перегляди
Майже сотня громадян стала жертвами торгівлі людьми за перші шість місяців 2025 року - Мінсоцполітики
09:37 • 42284 перегляди
Зеленський призначив нових послів у 16 країнах та міжнародних організаціях: укази
Ексклюзив
09:08 • 43145 перегляди
Обшуки без судових ухвал у підозрюваних в держзраді виправдані - нардеп Власенко
Ексклюзив
21 липня, 07:58 • 40652 перегляди
Експерт про затримання в НАБУ: контррозвідка провела важливу роботу
21 липня, 05:40 • 47613 перегляди
СБУ та Офіс Генпрокурора проводять обшуки в НАБУ: що відомо
21 липня, 03:31 • 88304 перегляди
Івано-Франківськ пережив наймасштабнішу атаку з початку повномасштабного вторгнення рф
Ексклюзив
20 липня, 09:39 • 82173 перегляди
Чоловік, який напав з ножем на відвідувача ТРЦ в Києві, виявився колишнім військовим
Ексклюзив
20 липня, 07:27 • 155701 перегляди
Один з найнапруженіших тижнів року: астропрогноз на 21–27 липня
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+25°
4.4м/с
59%
744мм
Популярнi новини
Хмельниччина зазнала атаки рф: у Кам'янець-Подільському районі пошкоджено будинки21 липня, 05:59 • 28290 перегляди
Кількість постраждалих у Києві від атаки рф зросла до семи21 липня, 06:20 • 66745 перегляди
Усі з 24 російських ракет, у тому числі "Кинджали", та 200 з 426 дронів збито або приглушено за ніч над Україною: деталі від ПС ЗСУ21 липня, 06:44 • 47362 перегляди
"Щоб ні в кого не було сумніву щодо прозорості діяльності Офісу Генерального прокурора": Кравченко пояснив, чому особисто підтримує обвинувачення у справі Молочного09:16 • 47135 перегляди
Нова російська тактика застосування "шахедів" збільшує кількість влучань в Україні - FT11:03 • 46882 перегляди
Публікації
Літакобудування без підтримки: як стратегічна галузь втрачає можливості для розвитку
Ексклюзив
18 липня, 15:17 • 352047 перегляди
Нардеп Гурін потрапив у скандал: чому його заява обурила військових18 липня, 14:37 • 273340 перегляди
Ретроградний Меркурій 2025: на які три знаки Зодіаку очікують випробування18 липня, 11:48 • 336393 перегляди
Усик проти Дюбуа: ставки букмекерів та коли почнеться реванш за титул абсолютного чемпіона світу18 липня, 10:40 • 352310 перегляди
Свіже поповнення в новому уряді: що відомо про Дениса Улютіна, Тараса Качку та Олексія Соболєва17 липня, 14:31 • 528654 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Денис Шмигаль
Фрідріх Мерц
Рустем Умєров
Дональд Трамп
Актуальні місця
Україна
Крим
Німеччина
Бангладеш
Індонезія
Реклама
УНН Lite
Проти Kneecap припинили розслідування щодо виступу на Glastonbury19 липня, 07:54 • 90851 перегляди
П’ять серіалів про магічні пригоди: що подивитись цими вихідними18 липня, 18:06 • 186492 перегляди
Перші квитки на "Одіссею" Нолана розпродані - за рік до прем'єри18 липня, 12:24 • 205016 перегляди
"Камера поцілунків" викрила службовий роман CEO IT-гіганта на концерті Coldplay17 липня, 17:00 • 203676 перегляди
Королева Камілла святкує 78-річчя: Вільям і Кейт привітали мачуху принца Уельського17 липня, 13:55 • 205130 перегляди
Актуальне
MIM-104 Patriot
Financial Times
Шахед-136
Tesla Model Y
Мі-8

Затриманий за підозрою у роботі на росіян керівник детективів НАБУ під час війни придбав квартиру у Болгарії та авто Tesla

Київ • УНН

 • 1590 перегляди

Керівник теруправління детективів НАБУ Руслан Магамедрасулов, затриманий за підозрою у пособництві рф, під час війни придбав квартиру в Болгарії та авто Tesla. Його також підозрюють у посередництві в продажу технічної коноплі та зв'язках з нардепом-втікачем Христенком.

Затриманий за підозрою у роботі на росіян керівник детективів НАБУ під час війни придбав квартиру у Болгарії та авто Tesla

Родина старшого детектива НАБУ, керівника теруправління Руслана Магамедрасулова, якого сьогодні затримала зі підозрою у пособництві країні-агресору, під час повномасштабної війни збагатилася квартирою в Болгарії, пише УНН з посиланням на декларацію посадовця.

У декларації вказується, що з липня 2022 року його дружина Олена Магамедрасулова володіє квартирою у Болгарії вартістю (як вказано у декларації) трохи більше 670 тисяч грн та площею 56,75 кв.м.

У 2023 році сам Руслан Магамедрасулов став власником автомобіля Tesla Y, 2022 року випуску.

Також, як повідомили правоохоронці, Магамедрасулов придбав квартиру у Києві вартістю понад 5 млн грн.

Нагадаємо

21 липня стало відомо, що СБУ та Офіс Генерального прокурора проводять спецоперацію з нейтралізації російського впливу на Національне антикорупційне бюро.

Пізніше було офіційно повідомили про затримання Руслана Магамедрасулова, керівника територіального управління детективів НАБУ, за підозрою у пособництві рф (ст. 111-2 Кримінального кодексу України).

Магамедрасулова підозрюють у посередництві в продажу технічної коноплі, вирощеної його батьком, до Дагестану.

Також під час розслідування правоохоронці встановили, що високопосадовець Бюро мав тісний контакт із народним депутатом від забороненої партії ОПЗЖ Федором Христенком, який втік з країни і співпрацює зі спецслужбами рф та, за даними слідства, впливає на діяльність НАБУ.

За даними слідства Христенко виявився старшим агентом фсб рф, а завербований він був ще за часів правління Віктора Януковича, і він активно виконував завдання російської спецслужби під час "Революції Гідності". Під час розслідування здобуто докази його тісних контактів із Юрієм Іванющенком – резидентом спецслужб росії на території так званої "ДНР" та колаборантом, нині вже покійним, Арменом Саркісяном.

Христенко також налагодив тісні стосунки з окремими керівниками НАБУ, серед яких і Магамедрасулов, який міг передавати таємну інформацію, в тому числі щодо розслідування справ.

Інший посадовець, з яким у народного депутата відбувалися контакти, – керівник підрозділу детективів НАБУ Олександр Скомаров. Є докази, що дружина Скомарова в 2022 році покидала країну на автомобілі, що належав сімʼї нардепа-втікача Христенка.

Задокументовано, що підлеглі Скомарова детективи НАБУ за дорученням народного депутата Христенка допомогли перетнути державний кордон Геннадію Боголюбову. Зокрема встановлено, що двоє співробітників Бюро супроводжували олігарха-втікача в потягу, під час його втечі за кордон.

Крім того, за наявною в слідства інформацією, інший український олігарх Ігор Коломойський теж планував вирішити свої кримінальні справи за допомогою Скомарова, у разі його перемоги в конкурсі на керівника Бюро економічної безпеки, де він брав участь.

21 липня прокурори Офісу Генпрокурора народному депутату Федору Христенко заочно повідомили про підозру в державній зраді, вчиненій за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану за ч. 2 ст. 28 ч. 1, ч. 2 ст. 111 та зловживанні впливом за. ч. 2 ст. 369-2 Кримінального кодексу України.

Крім того, було затримано співробітника Центрального апарату НАБУ, який шпигував для фсб та працює в найелітнішому закритому підрозділі "Д-2". Як стало відомо УНН з джерел в правоохоронних органах, йдеться про Віктора Гусарова.

За даними слідства, куратором працівника НАБУ був Дмитро Іванцов – заступник керівника охорони Віктора Януковича, який в лютому 2014 року допомагав президенту-втікачу перебратися до росії, а сам залишився в анексованому Криму, де його і завербувала фсб.

За інформацією слідства, Гусаров збирав та передавав для спецслужб ворога установчі дані українських правоохоронців та інших громадян. Персональну інформацію витягував зі закритої бази даних правоохоронних органів України.

Задокументовано щонайменше 60 епізодів передачі куратору інформації з обмеженим доступом. За кожну таку передачу отримував кошти на свою банківську картку.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

СуспільствоКримінал та НП
Tesla Model Y
Ігор Коломойський
Генеральний прокурор (Україна)
Служба безпеки України
Крим
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9