Задержан агент РФ, корректировавший ракетный удар по Кропивницкому

Давал наводку россиянам для нанесения ударов дронами: правоохранители задержали в Кировоградской области местного жителя, который собирал и передавал сотруднику ФСБ РФ данные о перемещении военной техники на территории области.

Сообщает Офис Генерального прокурора, передает УНН.

Детали

Задержан мужчина, который корректировал удар россиян по центру Кропивницкого 28 июля 2025 года - информирует пресс-служба Офиса Генерального прокурора.

Задержанный фигурант, по данным следователей, собирал и передавал сотруднику ФСБ РФ данные о расположении помещений стратегических объектов и перемещении военной техники на территории области.

Справка

В результате атаки 28 июля 2025 г. повреждены здания Кировоградской областной филармонии, ГСЧС Украины в Кировоградской области, Центральноукраинского государственного университета им. Владимира Винниченко и ряда жилых домов.

Не только давал наводку россиянам, но и ждал новых заданий

Установлено, что в переписке с врагом подозреваемый выразил желание выезда на временно оккупированную территорию Украины с целью участия в боевых действиях на стороне страны-агрессора.

"Заработанные" деньги поступали коллаборанту на криптовалютный кошелек, - говорится в отчете прокуратуры.

Фигурант был задержан в порядке ст. 208 УПК Украины непосредственно после установки видеокамеры для наблюдения в реальном времени за передвижением железнодорожных вагонов в стратегическом направлении.

Напомним

СБУ задержала 24-летнего IT-специалиста, который корректировал ракетно-дроновые атаки по Киеву и шпионил за эшелонами Сил обороны.