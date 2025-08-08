$41.460.15
Парламент может рассмотреть легализацию криптовалюты уже на следующей неделе - нардеп
06:06 • 15625 просмотра
Во сколько обойдется собрать ребенка в школу: стоимость базового набора в 2025 году
04:04 • 25047 просмотра
Сегодня прощаются с Викторией Рощиной: детали дела погибшей в российском плену журналистки
7 августа, 21:06 • 22624 просмотра
Путин не должен встречаться с Зеленским до нашей встречи - Трамп
Эксклюзив
7 августа, 15:56 • 77416 просмотра
Вместо жизненно необходимых – аскорбинка: что не так со списком лекарств со скидкой 30%
Эксклюзив
7 августа, 14:11 • 60968 просмотра
"Антигосударственное решение": в Комитете ВРУ по вопросам нацбезопасности призвали отменить передачу Госавиаслужбой полномочий по Ми-8 иностранной компании
Эксклюзив
7 августа, 12:15 • 120469 просмотра
Введение акциза на газированные напитки: цены могут вырасти на 10-20%
Эксклюзив
7 августа, 11:55 • 114821 просмотра
Не нашли или не искали? Полиция подтвердила, что закрыла дело против главного юриста НБУ Зимы
Эксклюзив
7 августа, 09:40 • 97047 просмотра
Рынок новостроек в Украине в 2025: как война изменила карту строительства
7 августа, 09:15 • 147053 просмотра
ТЦК обяжут носить бодикамеры с 1 сентября - Минобороны
Задержан агент РФ, корректировавший ракетный удар по Кропивницкому

Киев • УНН

 • 1094 просмотра

В Кировоградской области задержан местный житель, который передавал ФСБ РФ данные о перемещении военной техники и расположении стратегических объектов. Он корректировал ракетный удар по Кропивницкому 28 июля 2025 года.

Задержан агент РФ, корректировавший ракетный удар по Кропивницкому

Давал наводку россиянам для нанесения ударов дронами: правоохранители задержали в Кировоградской области местного жителя, который собирал и передавал сотруднику ФСБ РФ данные о перемещении военной техники на территории области.

Сообщает Офис Генерального прокурора, передает УНН.

Детали

Задержан мужчина, который корректировал удар россиян по центру Кропивницкого 28 июля 2025 года

- информирует пресс-служба Офиса Генерального прокурора.

Задержанный фигурант, по данным следователей, собирал и передавал сотруднику ФСБ РФ данные о расположении помещений стратегических объектов и перемещении военной техники на территории области.

Справка

В результате атаки 28 июля 2025 г. повреждены здания Кировоградской областной филармонии, ГСЧС Украины в Кировоградской области, Центральноукраинского государственного университета им. Владимира Винниченко и ряда жилых домов.

Не только давал наводку россиянам, но и ждал новых заданий

Установлено, что в переписке с врагом подозреваемый выразил желание выезда на временно оккупированную территорию Украины с целью участия в боевых действиях на стороне страны-агрессора.

"Заработанные" деньги поступали коллаборанту на криптовалютный кошелек, - говорится в отчете прокуратуры.

Фигурант был задержан в порядке ст. 208 УПК Украины непосредственно после установки видеокамеры для наблюдения в реальном времени за передвижением железнодорожных вагонов в стратегическом направлении.

Напомним

СБУ задержала 24-летнего IT-специалиста, который корректировал ракетно-дроновые атаки по Киеву и шпионил за эшелонами Сил обороны.

Игорь Тележников

