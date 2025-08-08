Задержан агент РФ, корректировавший ракетный удар по Кропивницкому
Киев • УНН
В Кировоградской области задержан местный житель, который передавал ФСБ РФ данные о перемещении военной техники и расположении стратегических объектов. Он корректировал ракетный удар по Кропивницкому 28 июля 2025 года.
Давал наводку россиянам для нанесения ударов дронами: правоохранители задержали в Кировоградской области местного жителя, который собирал и передавал сотруднику ФСБ РФ данные о перемещении военной техники на территории области.
Сообщает Офис Генерального прокурора, передает УНН.
Детали
Задержан мужчина, который корректировал удар россиян по центру Кропивницкого 28 июля 2025 года
Задержанный фигурант, по данным следователей, собирал и передавал сотруднику ФСБ РФ данные о расположении помещений стратегических объектов и перемещении военной техники на территории области.
Справка
В результате атаки 28 июля 2025 г. повреждены здания Кировоградской областной филармонии, ГСЧС Украины в Кировоградской области, Центральноукраинского государственного университета им. Владимира Винниченко и ряда жилых домов.
Не только давал наводку россиянам, но и ждал новых заданий
Установлено, что в переписке с врагом подозреваемый выразил желание выезда на временно оккупированную территорию Украины с целью участия в боевых действиях на стороне страны-агрессора.
"Заработанные" деньги поступали коллаборанту на криптовалютный кошелек, - говорится в отчете прокуратуры.
Фигурант был задержан в порядке ст. 208 УПК Украины непосредственно после установки видеокамеры для наблюдения в реальном времени за передвижением железнодорожных вагонов в стратегическом направлении.
Напомним
СБУ задержала 24-летнего IT-специалиста, который корректировал ракетно-дроновые атаки по Киеву и шпионил за эшелонами Сил обороны.