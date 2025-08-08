Затримано агента рф, який коригував ракетний удар по Кропивницькому
Київ • УНН
На Кіровоградщині затримано місцевого жителя, який передавав фсб рф дані про переміщення військової техніки та розташування стратегічних об'єктів. Він коригував ракетний удар по Кропивницькому 28 липня 2025 року.
Давав наводку росіянам для нанесення ударів дронами: правоохоронці затримали на Кіровоградщині місцевого жителя, який збирав та передавав співробітнику фсб рф дані про переміщення військової техніки на території області.
Повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає УНН.
Деталі
Затримано чоловіка, який коригував удар росіян по центру Кропивницького 28 липня 2025 року
Затриманий фігурант, за даними слідчих, збирав та передавав співробітнику фсб рф дані про розташування приміщень стратегічних об’єктів та переміщення військової техніки на території області.
Довідка
Внаслідок атаки 28 липня 2025 р. пошкоджено будівлі Кіровоградської обласної філармонії, ДСНС України в Кіровоградській області, Центральноукраїнського державного університету ім. Володимира Винниченка та ряду житлових будинків.
Не тільки давав наводку росіянам, але й чекав нових завдань
Встановлено, що у листуванні з ворогом підозрюваний висловив бажання виїзду на тимчасово окуповану територію України з метою участі у бойових діях на стороні країни-агресора.
"Зароблені" гроші надходили колаборанту на криптовалютний гаманець, - ідеться у звіті прокуратури.
Фігуранта затримали в порядку ст. 208 КПК України безпосередньо після встановлення відеокамери для спостереження в реальному часі за пересуванням залізничних вагонів у стратегічному напрямку.
Нагадаємо
