07:40
Парламент може розглянути легалізацію крипти вже наступного тижня - нардеп
06:06
У скільки обійдеться зібрати дитину до школи: вартість базового набору у 2025 році
04:04
Сьогодні прощаються з Вікторією Рощиною: деталі справи загиблої в російському полоні журналістки
7 серпня, 21:06
путін не повинен зустрічатися із Зеленським перед нашою зустріччю - Трамп
Ексклюзив
7 серпня, 15:56
Замість життєво необхідних – аскорбінка: що не так зі списком ліків зі знижкою 30%Photo
Ексклюзив
7 серпня, 14:11
"Антидержавне рішення": у Комітеті ВРУ з питань нацбезпеки закликали скасувати передачу Державіаслужбою повноважень щодо Ми-8 іноземній компанії
Ексклюзив
7 серпня, 12:15
Запровадження акцизу на газовані напої: ціни можуть зрости на 10-20%
Ексклюзив
7 серпня, 11:55
Не знайшли чи не шукали? Поліція підтвердила, що закрила справу проти головного юриста НБУ Зими
Ексклюзив
7 серпня, 09:40
Ринок новобудов в Україні у 2025: як війна змінила карту будівництва
7 серпня, 09:15
ТЦК зобов'яжуть носити бодікамери з 1 вересня - Міноборони
Затримано агента рф, який коригував ракетний удар по Кропивницькому

Київ • УНН

 • 1302 перегляди

На Кіровоградщині затримано місцевого жителя, який передавав фсб рф дані про переміщення військової техніки та розташування стратегічних об'єктів. Він коригував ракетний удар по Кропивницькому 28 липня 2025 року.

Затримано агента рф, який коригував ракетний удар по Кропивницькому

Давав наводку росіянам для нанесення ударів дронами: правоохоронці затримали на Кіровоградщині місцевого жителя, який збирав та передавав співробітнику фсб рф дані про переміщення військової техніки на території області.

Повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає УНН.

Деталі

Затримано чоловіка, який коригував удар росіян по центру Кропивницького 28 липня 2025 року

- інформує пресслужба Офісу Генерального прокурора.

Затриманий фігурант, за даними слідчих, збирав та передавав співробітнику фсб рф дані про розташування приміщень стратегічних об’єктів та переміщення військової техніки на території області.

Довідка

Внаслідок атаки 28 липня 2025 р. пошкоджено будівлі Кіровоградської обласної філармонії, ДСНС України в Кіровоградській області, Центральноукраїнського державного університету ім. Володимира Винниченка та ряду житлових будинків.

Не тільки давав наводку росіянам, але й чекав нових завдань

Встановлено, що у листуванні з ворогом підозрюваний висловив бажання виїзду на тимчасово окуповану територію України з метою участі у бойових діях на стороні країни-агресора.

"Зароблені" гроші надходили колаборанту на криптовалютний гаманець, - ідеться у звіті прокуратури. 

Фігуранта затримали в порядку ст. 208 КПК України безпосередньо після встановлення відеокамери для спостереження в реальному часі за пересуванням залізничних вагонів у стратегічному напрямку.   

Нагадаємо

СБУ затримала 24-річного IT-фахівця, який коригував ракетно-дронові атаки по Києву та шпигував за ешелонами Сил оборони.

Ігор Тележніков

