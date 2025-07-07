За сутки Силы обороны ликвидировали 3 вражеских танка, 33 артсистемы и 1100 оккупантов
Киев • УНН
За минувшие сутки, 6 июля, российские оккупационные силы потеряли в Украине 1100 военных, 3 танка и 33 артиллерийские системы. Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 07.07.25 составляют более 1 миллиона ликвидированных человек.
За прошедшие сутки, 6 июля, российские оккупационные силы потеряли в Украине 1100 своих военнослужащих, 3 танка и 33 артиллерийские системы. Об этом информирует Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины, передает УНН.
Детали
Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 07.07.25 ориентировочно составляют:
- личного состава ‒ 1027540 (+1100) человек ликвидировано
- танков ‒ 10995 (+3)
- боевых бронированных машин ‒ 22963 (+7)
- артиллерийских систем ‒ 29993 (+33)
- РСЗО ‒ 1432 (+2)
- средства ПВО ‒ 1192 (0)
- самолетов ‒ 421 (0)
- вертолетов ‒ 340 (0)
- БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 44058 (+233)
- крылатые ракеты ‒ 3439 (0)
- корабли / катера ‒ 28 (0)
- подводные лодки ‒ 1 (0)
- автомобильной техники и автоцистерн ‒ 54370 (+118)
- специальная техника ‒ 3927 (+2)
Данные уточняются.
Напомним
В течение суток 6 июля на российско-украинском фронте произошло 149 боевых столкновений. Зафиксирован один ракетный и 61 авиационный удар, применено 1275 дронов-камикадзе и более 4 тысяч обстрелов.
Российские войска активно проводят летнюю наступательную кампанию на Харьковщине, усилив штурмовые действия в Волчанске и Миловом. Враг пытается расширить правобережный плацдарм через реку Оскол, но Силы обороны блокируют его продвижение.
Аналитический проект DeepState сообщил об оккупации российскими войсками населенных пунктов Лобковое в Запорожской области и Поддубное на Донетчине. Враг также продвинулся возле Степного и Ровнополя.
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