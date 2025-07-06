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Атака по ТЦК у Кременчуку: речник командування Сухопутних військ повідомив, чи є постраждалі
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Сили оборони відбили з початку доби 149 ворожих атак - Генштаб ЗСУ

Київ • УНН

 • 395 перегляди

Протягом доби 6 липня на російсько-українському фронті відбулося 149 бойових зіткнень. Зафіксовано один ракетний та 61 авіаційний удар, застосовано 1275 дронів-камікадзе та понад 4 тисячі обстрілів.

Сили оборони відбили з початку доби 149 ворожих атак - Генштаб ЗСУ

З початку доби, 06 липня на російсько-українському фронті відбулося 149 бойових зіткнень. Найгарячішою сьогодні була ситуація на Покровському напрямку, де агресор здійснив 40 штурмових та наступальних дій, вісім з яких станом на 22:00 неділі ще тривали. Про це у своєму вечірньому зведенні повідомляє Генштаб Збройних Сил Україні (ЗСУ), передає УНН.

Деталі

Згідно з оперативною інформацією станом на 22:00, на фронті зафіксовано 149 бойових зіткнень.

Сьогодні противник, за уточненими даними, завдав одного ракетного та 61 авіаційного удару, застосував при цьому чотири ракети та 82 керовані авіаційні бомби, залучив для ураження 1275 дронів-камікадзе, здійснив понад чотири тисячі обстрілів позицій наших військ і населених пунктів

- звітує Генштаб ЗСУ.

Ситуація по напрямках

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках від початку доби відбувалося сім боєзіткнень, три з яких не вщухають дотепер.

Противник завдав десяти авіаційних ударів, загалом скинув 24 керованих авіаційних бомби та здійснив 231 артилерійських обстрілів, зокрема 21 – із реактивних систем залпового вогню

- йдеться у зведенні.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог 20 разів атакував в районах населених пунктів Кам'янка, Зелене, Красне Перше, Амбарне, Вовчанськ та в бік населеного пункту Хатнє, дотепер тривають вісім боєзіткнень.

На Куп'янському напрямку противник протягом дня шість разів намагався просунутися до наших позицій у районах населених пунктів Кіндрашівка, Голубівка, та Зелений Гай, українські підрозділи відбили всі атаки окупантів.

На Лиманському напрямку ворог 23 рази атакував в районах населених пунктів Греківка, Червоний Став, Серебрянка, Карпівка, в напрямках Нового Миру та Торського. Наразі тривають два боєзіткнення.

На Сіверському напрямку противник п'ять разів атакував позиції Сил оборони в напрямку поблизу Григорівки, Серебрянки, Виїмки та Івано-Дар'ївки. Два боєзіткнення тривають дотепер.

На Краматорському напрямку з початку доби ворог наступальних дій не проводив.

На Торецькому напрямку ворог провів шість наступальних дій на позиції наших військ в районах населених пунктів Диліївка, Торецьк, Русин Яр та Яблунівка.

Від початку доби ворог 40 разів намагався вклинитися в нашу оборону на Покровському напрямку в районах населених пунктів Разіне, Промінь, Котлине, Новосергіївка, Миролюбівка, Полтавка, Новоекономічне, Мирне, Лисівка, Звірове, Удачне, Горіхове, Олексіївка та в напрямках населених пунктів Покровськ, Молодецьке, Дачне Муравка. Наразі триває вісім боєзіткнень.

За наявною інформацією, втрати окупантів на напрямку за сьогодні складають 117 окупантів убитими та пораненими, до того ж знищено шість автомобілів, три мотоцикли, три безпілотних літальних апарати, два термінали супутникового зв'язку, три антени безпілотних літальних апаратів, крім того, пошкоджено один автомобіль противника

- зазначили у Генштабі.

На Новопавлівському напрямку за сьогоднішній день українські воїни відбили 15 атак окупаційної армії в районах населених пунктів Воскресенка, Шевченко, Запоріжжя, Зірка, Мирне, Комар, Новосілка та в бік Новопавлівки.

На Гуляйпільському напрямку поблизу Малинівки Сили оборони успішно відбили одну ворожу атаку, ще одне боєзіткнення триває до цього часу.

На Оріхівському напрямку противник завдав авіаударів по населеному пункту Плавні.

На Придніпровському напрямку російські окупанти завдали авіаційного удару по району населеного пункту Львове.

Нагадаємо

Речник ДПСУ Андрій Демченко повідомив про зменшення спроб заходу ворожих ДРГ на територію України, проте загроза диверсійної діяльності залишається. Нещодавно на Чернігівщині викрито ДРГ, яка намагалася замінувати дороги, а найбільше спроб заходу ДРГ цього року зафіксовано на Сумщині та Харківщині.

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Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

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