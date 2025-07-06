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Силы обороны отбили с начала суток 149 вражеских атак - Генштаб ВСУ

Киев • УНН

 • 243 просмотра

В течение суток 6 июля на российско-украинском фронте произошло 149 боевых столкновений. Зафиксирован один ракетный и 61 авиационный удар, применено 1275 дронов-камикадзе и более 4 тысяч обстрелов.

Силы обороны отбили с начала суток 149 вражеских атак - Генштаб ВСУ

С начала суток, 6 июля, на российско-украинском фронте произошло 149 боевых столкновений. Самой горячей сегодня была ситуация на Покровском направлении, где агрессор совершил 40 штурмовых и наступательных действий, восемь из которых по состоянию на 22:00 воскресенья еще продолжались. Об этом в своей вечерней сводке сообщает Генштаб Вооруженных Сил Украины (ВСУ), передает УНН.

Детали

Согласно оперативной информации по состоянию на 22:00, на фронте зафиксировано 149 боевых столкновений.

Сегодня противник, по уточненным данным, нанес один ракетный и 61 авиационный удар, применил при этом четыре ракеты и 82 управляемые авиационные бомбы, задействовал для поражения 1275 дронов-камикадзе, совершил более четырех тысяч обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов

- отчитывается Генштаб ВСУ.

Ситуация по направлениям

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток произошло семь боестолкновений, три из которых не утихают до сих пор.

Противник нанес десять авиационных ударов, в общей сложности сбросил 24 управляемых авиационных бомбы и совершил 231 артиллерийский обстрел, в том числе 21 – из реактивных систем залпового огня

- говорится в сводке.

На Южно-Слобожанском направлении враг 20 раз атаковал в районах населенных пунктов Каменка, Зеленое, Красное Первое, Амбарное, Волчанск и в сторону населенного пункта Хатнее, до сих пор продолжаются восемь боестолкновений.

На Купянском направлении противник в течение дня шесть раз пытался продвинуться к нашим позициям в районах населенных пунктов Кондрашовка, Голубовка и Зеленый Гай, украинские подразделения отбили все атаки оккупантов.

На Лиманском направлении враг 23 раза атаковал в районах населенных пунктов Грековка, Красный Став, Серебрянка, Карповка, в направлениях Нового Мира и Торского. Сейчас продолжаются два боестолкновения.

На Северском направлении противник пять раз атаковал позиции Сил обороны в направлении вблизи Григорьевки, Серебрянки, Выемки и Ивано-Дарьевки. Два боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Краматорском направлении с начала суток враг наступательных действий не проводил.

На Торецком направлении враг провел шесть наступательных действий на позиции наших войск в районах населенных пунктов Дылеевка, Торецк, Русин Яр и Яблоновка.

С начала суток враг 40 раз пытался вклиниться в нашу оборону на Покровском направлении в районах населенных пунктов Разино, Проминь, Котлино, Новосергеевка, Миролюбовка, Полтавка, Новоекономическое, Мирное, Лысовка, Зверово, Удачное, Орехово, Алексеевка и в направлениях населенных пунктов Покровск, Молодецкое, Дачное Муравка. Сейчас продолжается восемь боестолкновений.

По имеющейся информации, потери оккупантов на направлении за сегодня составляют 117 оккупантов убитыми и ранеными, к тому же уничтожено шесть автомобилей, три мотоцикла, три беспилотных летательных аппарата, два терминала спутниковой связи, три антенны беспилотных летательных аппаратов, кроме того, поврежден один автомобиль противника

- отметили в Генштабе.

На Новопавловском направлении за сегодняшний день украинские воины отбили 15 атак оккупационной армии в районах населенных пунктов Воскресенка, Шевченко, Запорожье, Звезда, Мирное, Комар, Новоселка и в сторону Новопавловки.

На Гуляйпольском направлении вблизи Малиновки Силы обороны успешно отбили одну вражескую атаку, еще одно боестолкновение продолжается до сих пор.

На Ореховском направлении противник нанес авиаудары по населенному пункту Плавни.

На Приднепровском направлении российские оккупанты нанесли авиационный удар по району населенного пункта Львово.

Напомним

Представитель ГПСУ Андрей Демченко сообщил об уменьшении попыток захода вражеских ДРГ на территорию Украины, однако угроза диверсионной деятельности остается. Недавно на Черниговщине разоблачена ДРГ, которая пыталась заминировать дороги, а больше всего попыток захода ДРГ в этом году зафиксировано на Сумщине и Харьковщине.

Мобилизацию и военное положение ВР продлит на следующей пленарной неделе – нардеп06.07.25, 09:06 • 30825 просмотров

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

Война
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Государственная пограничная служба Украины
Украина
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