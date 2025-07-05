Останнім часом кількість спроб заходу ворожих ДРГ поменшало - ДПСУ

Останнім часом кількість спроб заходу ворожих ДРГ на територію України поменшало, але загроза від диверсійної діяльності нікуди не зникає. Про це заявив речник ДПСУ Андрій Демченко в ефірі телемарафону, передає УНН.

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"За останній час спроб заходу ворожих ДРГ поменшало, але загроза від диверсійної діяльності нікуди не зникає. Як власне з інформаційною такою пропагандою, так із іншими цілями. Якщо говорити про межі Чернігівщини, то нещодавно також була викрита одна з ДРГ, яка намагалася замінувати дороги поряд кордону, в очікування на тому, що в подальшому на них підірвуться українські захисники, але натомість по окупантам був відкритий вогонь, щоб вони відійшли за межі нашої території", - сказав Демченко.

Він зазначив, що найбільше у цьому році спроб заходу ДРГ було в межах Сумської області, і частково на Харківщині.

"Задачі у таких груп залишаються сталими - або мінування місцевості, або викрити побудову нашої оборони, щоб туди в подальшому бити з більш потужного озброєння", - додав Демченко.

Нагадаємо

росія намагається використовувати інформаційні провокації, зокрема встановлення триколорів на умовно "сірій зоні" поблизу кордону, щоб створити ілюзію захоплення українських територій. Такі інциденти вже фіксувались на Чернігівщині, Сумщині та Харківщині.