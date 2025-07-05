Намагається імітувати "перемогу": в ДПСУ пояснили, навіщо рф встановила свій триколор у прикордонні Чернігівщини

росія намагається використовувати інформаційні провокації, зокрема встановлення триколорів на умовно "сірій зоні" поблизу кордону, щоб створити ілюзію захоплення українських територій. Такі інциденти вже фіксувались на Чернігівщині, Сумщині та Харківщині. Про це заявив речник ДПСУ Андрій Демченко в ефірі телемарафону, передає УНН.

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"Для того, щоб ворог не використовував цю інформацію в своїх пабліках, в своїй "перемозі", яку він може донести для громадян рф. Ми пам’ятаємо кінець минулого року, тоді також ДРГ на Чернігівщині зайшла на таку умовно "сіру зону", вивісила свої триколори і подавала це як перемогу, що вони начебто захопили які населені пункти. Фактично вивісивши свій триколор в пункті пропуску "Грем'яч", який майже знаходиться на кордоні з росією, російська пропаганда могла також використовувати для того, що вони фактично захопили цю територію", - сказав Демченко.

Він зазначив, що такі провокації фіксувалися неодноразово, зокрема у межах Сумської, Харківської областей, коли такими самими діями росія показувала це як "перемогу".

"В цьому випадку прикордонники виявили, а підрозділи Збройних сил одразу його знищили і власне показуємо, що ворог тут не закріпився, а це тільки його інформаційний вкид", - додав Демченко.

Нагадаємо

Вчора, 4 липня, українські захисники знищили прапор рф, який окупанти встановили на кордоні з Чернігівщиною, видимість "присутності" російських військ на території Чернігівської області знищено, ситуація у прикордонні України та росії під контролем Сил оборони.