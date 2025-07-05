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Пытается имитировать «победу»: в ГПСУ объяснили, зачем рф установила свой триколор в приграничье Черниговщины

Киев • УНН

 • 435 просмотра

Представитель ГПСУ Андрей Демченко объяснил, что россия использует установку триколоров в приграничье для информационных провокаций. Украинские защитники уничтожили российский флаг, установленный на границе с Черниговщиной.

Пытается имитировать «победу»: в ГПСУ объяснили, зачем рф установила свой триколор в приграничье Черниговщины

россия пытается использовать информационные провокации, в частности установку триколоров в условно "серой зоне" вблизи границы, чтобы создать иллюзию захвата украинских территорий. Такие инциденты уже фиксировались на Черниговщине, Сумщине и Харьковщине. Об этом заявил представитель ГПСУ Андрей Демченко в эфире телемарафона, передает УНН.

Детали

"Для того, чтобы враг не использовал эту информацию в своих пабликах, в своей "победе", которую он может донести для граждан рф. Мы помним конец прошлого года, тогда также ДРГ на Черниговщине зашла на такую условно "серую зону", вывесила свои триколоры и подавала это как победу, что они якобы захватили какие-то населенные пункты. Фактически вывесив свой триколор в пункте пропуска "Гремяч", который почти находится на границе с россией, российская пропаганда могла также использовать для того, что они фактически захватили эту территорию", - сказал Демченко.

Он отметил, что такие провокации фиксировались неоднократно, в частности в пределах Сумской, Харьковской областей, когда такими же действиями россия показывала это как "победу".

"В этом случае пограничники обнаружили, а подразделения Вооруженных сил сразу его уничтожили и собственно показываем, что враг здесь не закрепился, а это только его информационный вброс", - добавил Демченко.

Напомним

Вчера, 4 июля, украинские защитники уничтожили флаг РФ, который оккупанты установили на границе с Черниговщиной, видимость "присутствия" российских войск на территории Черниговской области уничтожена, ситуация в приграничье Украины и россии под контролем Сил обороны.

Павел Башинский

Павел Башинский

ОбществоВойна
Сумская область
Харьковская область
Государственная пограничная служба Украины
Черниговская область
Вооруженные силы Украины
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