На кордоні з Чернігівщиною знищили встановлений ворогом російський триколор, ситуація у прикордонні під контролем - Генштаб

Українські захисники знищили прапор рф, який окупанти встановили на кордоні з Чернігівщиною, видимість "присутності" російських військ на території Чернігівської області знищено, ситуація у прикордонні України та росії під контролем Сил оборони, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ у п'ятницю, пише УНН.

Українські воїни знищили прапор рф, який окупанти встановили на кордоні з Чернігівщиною. Російська диверсійно-розвідувальна група встановила триколор окупантів у районі пункту пропуску "Грем'яч", що на кордоні рф та України в Чернігівській області - повідомили у Генштабі.

У Генштабі вказали, що ворог інколи вдається до подібних провокацій у прикордонних з Україною районах з пропагандистською метою. "Однак, чергова провокація окупантів зазнала невдачі – українські прикордонники вчасно виявили, а воїни Збройних Сил України зі складу 15 армійського корпусу знищили російський триколор", - зазначили у Генштабі.

"Видимість "присутності" російських військ на території Чернігівської області знищено. Дякуємо всім причетним за оперативну роботу та належну взаємодію. Ситуація у прикордонні України та росії під контролем Сил оборони", - наголосили у Генштабі.