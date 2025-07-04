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На границе с Черниговщиной уничтожен установленный врагом российский триколор, ситуация в пограничье под контролем - Генштаб

Киев • УНН

 • 685 просмотра

Украинские военные уничтожили российский флаг, установленный оккупантами возле пункта пропуска "Гремяч" на границе с Черниговской областью. Эта провокация имела целью создать видимость присутствия российских войск на территории Украины.

На границе с Черниговщиной уничтожен установленный врагом российский триколор, ситуация в пограничье под контролем - Генштаб

Украинские защитники уничтожили флаг рф, который оккупанты установили на границе с Черниговщиной, видимость "присутствия" российских войск на территории Черниговской области уничтожена, ситуация в пограничье Украины и россии под контролем Сил обороны, сообщили в Генеральном штабе ВСУ в пятницу, пишет УНН.

Украинские воины уничтожили флаг рф, который оккупанты установили на границе с Черниговщиной. Российская диверсионно-разведывательная группа установила триколор оккупантов в районе пункта пропуска "Гремяч" на границе рф и Украины в Черниговской области

- сообщили в Генштабе.

В Генштабе указали, что враг иногда прибегает к подобным провокациям в приграничных с Украиной районах с пропагандистской целью. "Однако, очередная провокация оккупантов потерпела неудачу – украинские пограничники вовремя обнаружили, а воины Вооруженных Сил Украины из состава 15 армейского корпуса уничтожили российский триколор", - отметили в Генштабе.

"Видимость "присутствия" российских войск на территории Черниговской области уничтожена. Благодарим всех причастных за оперативную работу и надлежащее взаимодействие. Ситуация в пограничье Украины и россии под контролем Сил обороны", - подчеркнули в Генштабе.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Черниговская область
Вооруженные силы Украины
Украина
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