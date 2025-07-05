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В последнее время количество попыток захода вражеских ДРГ уменьшилось - ГПСУ

Киев • УНН

 • 101 просмотра

Представитель ГПСУ Андрей Демченко сообщил об уменьшении попыток захода вражеских ДРГ на территорию Украины, однако угроза диверсионной деятельности остается. Недавно на Черниговщине разоблачена ДРГ, которая пыталась заминировать дороги, а больше всего попыток захода ДРГ в этом году зафиксировано на Сумщине и Харьковщине.

В последнее время количество попыток захода вражеских ДРГ уменьшилось - ГПСУ

В последнее время количество попыток захода вражеских ДРГ на территорию Украины уменьшилось, но угроза от диверсионной деятельности никуда не исчезает. Об этом заявил представитель ГПСУ Андрей Демченко в эфире телемарафона, передает УНН.

Детали

"За последнее время попыток захода вражеских ДРГ стало меньше, но угроза от диверсионной деятельности никуда не исчезает. Как собственно с информационной такой пропагандой, так и с другими целями. Если говорить о пределах Черниговщины, то недавно также была разоблачена одна из ДРГ, которая пыталась заминировать дороги рядом с границей, в ожидании того, что в дальнейшем на них подорвутся украинские защитники, но вместо этого по оккупантам был открыт огонь, чтобы они отошли за пределы нашей территории", - сказал Демченко.

Он отметил, что больше всего в этом году попыток захода ДРГ было в пределах Сумской области, и частично на Харьковщине.

"Задачи у таких групп остаются постоянными - либо минирование местности, либо вскрыть построение нашей обороны, чтобы туда в дальнейшем бить из более мощного вооружения", - добавил Демченко.

Напомним

Россия пытается использовать информационные провокации, в частности установление триколоров в условно "серой зоне" вблизи границы, чтобы создать иллюзию захвата украинских территорий. Такие инциденты уже фиксировались на Черниговщине, Сумщине и Харьковщине.

Павел Башинский

Павел Башинский

Война
Сумская область
Харьковская область
Государственная пограничная служба Украины
Черниговская область
Украина
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