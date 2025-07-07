Украинские войска продвинулись возле Боровой: ISW обнародовал новые карты боев

Украинские войска недавно продвинулись в районе Боровой, а российские захватчики в районе Новопавловки. Об этом информирует УНН со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).

Северная ось

Отмечается, что в воскресенье, 6 июля, российские войска продолжили наступательные действия на севере Сумской области, но продвижения не получили. Они атаковали районы приграничной зоны Сумской области. В то же время так называемые "военкоры" РФ сообщили, что украинские войска контратакуют на Сумском направлении.

Восток Украины

Харьковское направление. По данным ISW, российские войска продолжили наступательные действия, однако продвижения не добились. Оккупанты атаковали в районе Волчанска и попытались захватить Волчанский агрегатный завод.

Купянское направление. Вражеские войска атаковали в направлении Купянска и к северу от Купянска в районе Голубовки, Радковки и Кондрашовки. Продвижения на этом направлении оккупанты не добились.

Боровское направление. ISW получила геолокационные данные, которые показывают, что украинские войска недавно продвинулись в восточной части Новоегоровки, к юго-востоку от Боровой.

Лиманское направление. Сообщается, что российские войска продолжили наступательные действия на Лиманском направлении, однако подтвержденных успехов не достигли.

Северское направление. Российские войска продолжили наступательные действия, однако подтвержденного прогресса не достигли. "Военкоры" РФ объявили, будто захватчики продвинулись в центральной части Серебрянки и к югу от Григоровки.

Новопавловское направление

Геолокационные данные показывают, что российские войска подняли флаг в Поддубном, к югу от Новопавловки. По данным министерства обороны РФ, оккупанты захватили населенный пункт.

Согласно неподтвержденным заявлениям пропагандистов, российские войска продвинулись к северо-востоку от Мирного и в его пределах, а также к западу от Звезды.

Напомним

В течение суток 6 июля на российско-украинском фронте произошло 149 боевых столкновений. Зафиксирован один ракетный и 61 авиационный удар, применено 1275 дронов-камикадзе и более 4 тысяч обстрелов.

Российские войска активно проводят летнюю наступательную кампанию на Харьковщине, усилив штурмовые действия в Волчанске и Миловом. Враг пытается расширить правобережный плацдарм через реку Оскол, но Силы обороны блокируют его продвижение.

Аналитический проект DeepState сообщил об оккупации российскими войсками населенных пунктов Лобковое в Запорожской области и Поддубное в Донецкой области. Враг также продвинулся возле Степного и Ровнополя.