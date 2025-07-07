Украинские войска продвинулись возле Боровой: ISW обнародовал новые карты боев
Киев • УНН
Украинские войска недавно продвинулись в районе Боровой, а российские захватчики – в районе Новопавловки. Российская армия также захватила Поддубное в Донецкой области и Лобковое в Запорожской области.
Украинские войска недавно продвинулись в районе Боровой, а российские захватчики в районе Новопавловки. Об этом информирует УНН со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).
Северная ось
Отмечается, что в воскресенье, 6 июля, российские войска продолжили наступательные действия на севере Сумской области, но продвижения не получили. Они атаковали районы приграничной зоны Сумской области. В то же время так называемые "военкоры" РФ сообщили, что украинские войска контратакуют на Сумском направлении.
Восток Украины
- Харьковское направление. По данным ISW, российские войска продолжили наступательные действия, однако продвижения не добились. Оккупанты атаковали в районе Волчанска и попытались захватить Волчанский агрегатный завод.
- Купянское направление. Вражеские войска атаковали в направлении Купянска и к северу от Купянска в районе Голубовки, Радковки и Кондрашовки. Продвижения на этом направлении оккупанты не добились.
- Боровское направление. ISW получила геолокационные данные, которые показывают, что украинские войска недавно продвинулись в восточной части Новоегоровки, к юго-востоку от Боровой.
- Лиманское направление. Сообщается, что российские войска продолжили наступательные действия на Лиманском направлении, однако подтвержденных успехов не достигли.
- Северское направление. Российские войска продолжили наступательные действия, однако подтвержденного прогресса не достигли. "Военкоры" РФ объявили, будто захватчики продвинулись в центральной части Серебрянки и к югу от Григоровки.
Новопавловское направление
Геолокационные данные показывают, что российские войска подняли флаг в Поддубном, к югу от Новопавловки. По данным министерства обороны РФ, оккупанты захватили населенный пункт.
Согласно неподтвержденным заявлениям пропагандистов, российские войска продвинулись к северо-востоку от Мирного и в его пределах, а также к западу от Звезды.
Напомним
В течение суток 6 июля на российско-украинском фронте произошло 149 боевых столкновений. Зафиксирован один ракетный и 61 авиационный удар, применено 1275 дронов-камикадзе и более 4 тысяч обстрелов.
Российские войска активно проводят летнюю наступательную кампанию на Харьковщине, усилив штурмовые действия в Волчанске и Миловом. Враг пытается расширить правобережный плацдарм через реку Оскол, но Силы обороны блокируют его продвижение.
Аналитический проект DeepState сообщил об оккупации российскими войсками населенных пунктов Лобковое в Запорожской области и Поддубное в Донецкой области. Враг также продвинулся возле Степного и Ровнополя.