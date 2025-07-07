Українські війська просунулися біля Борової: ISW оприлюднив нові карти боїв

Українські війська нещодавно просунулися в районі Борової, а російські загарбники в районі Новопавлівки. Про це інформує УНН з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

Північна вісь

Зазначається, що у неділю, 6 липня російські війська продовжили наступальні дії на півночі Сумської області, але просування не отримали. Вони атакували райони прикордонної зони Сумської області. Водночас так звані "воєнкори" рф повідомили, що українські війська контратакують на Сумському напрямку.

Схід України

Харківський напрямок. За даними ISW, російські війська продовжили наступальні дії, проте просування не здобули. Окупанти атакували в районі Вовчанська і спробували захопити Вовчанський агрегатний завод.

Куп'янський напрямок. Ворожі війська атакували в напрямку Куп'янська та на північ від Куп'янська в районі Голубівки, Радківки та Кіндрашівки. Просування на цьому напрямку окупанти не домоглися.

Боровий напрямок. ISW отримала геолокаційні дані, які показують, що українські війська нещодавно просунулися в східній частині Новоєгорівки, на південний схід від Борової.

Лиманський напрямок. Повідомляється, що російські війська продовжили наступальні дії на Лиманському напрямку, проте підтверджених успіхів не досягли.

Сіверський напрямок. Російські війська продовжили наступальні дії, проте підтвердженого прогресу не досягли. "Воєнкори" РФ оголосили, ніби загарбники просунулися в центральній частині Серебрянки і на південь від Григорівки.

Новопавлівський напрямок

Геолокаційні дані показують, що російські війська підняли прапор у Піддубному, на південь від Новопавлівки. За даними міністерства оборони РФ, окупанти захопили населений пункт.

Згідно з непідтвердженими заявами пропагандистів, російські війська просунулися на північний схід від Мирного і в його межах, а також на захід від Зірки.

Нагадаємо

Протягом доби 6 липня на російсько-українському фронті відбулося 149 бойових зіткнень. Зафіксовано один ракетний та 61 авіаційний удар, застосовано 1275 дронів-камікадзе та понад 4 тисячі обстрілів.

Російські війська активно проводять літню наступальну кампанію на Харківщині, посиливши штурмові дії у Вовчанську та Міловому. Ворог намагається розширити правобережний плацдарм через річку Оскіл, але Сили оборони блокують його просування.

Аналітичний проєкт DeepState повідомив про окупацію російськими військами населених пунктів Лобкове в Запорізькій області та Піддубне на Донеччині. Ворог також просунувся біля Степового та Рівнополя.