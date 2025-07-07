Українські війська просунулися біля Борової: ISW оприлюднив нові карти боїв

$41.720.00
49.180.00
ukenru
Атака по ТЦК у Кременчуку: речник командування Сухопутних військ повідомив, чи є постраждалі
Ексклюзив
6 липня, 12:18 • 25064 перегляди
Атака по ТЦК у Кременчуку: речник командування Сухопутних військ повідомив, чи є постраждалі
Ексклюзив
6 липня, 08:52 • 92893 перегляди
На Одещині на будівництві загинув нелегал
Ексклюзив
6 липня, 06:37 • 102965 перегляди
Як перехід Урану до Близнюків вплине на знаки Зодіаку: астропрогноз на 7–13 липня
5 липня, 17:41 • 201303 перегляди
П’ять захоплюючих фільмів-пригод: що подивитись у спекотні дні
Ексклюзив
4 липня, 15:30 • 336971 перегляди
Вся правда про ферментовані продукти: чи є від них користь та яка небезпека для організму в них криється
Ексклюзив
4 липня, 14:07 • 354122 перегляди
Конкурс АРМА з "ризиком": хто відповідатиме за передачу ТРЦ "Гулівер" компанії з російським слідом
Ексклюзив
4 липня, 14:00 • 141614 перегляди
У КМДА назвали найбільш завантажені перехрестя на столичних дорогах
4 липня, 10:29 • 116693 перегляди
Зеленський повідомив про черговий обмін: більшість була у російському полоні ще з 2022 року
Ексклюзив
4 липня, 05:57 • 127316 перегляди
Чи можна пити крижану воду в сильну спеку: лікарка дала пояснення
3 липня, 23:41 • 195471 перегляди
США не припиняли військову допомогу Україні - Трамп
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+20°
2.3м/с
69%
746мм
Популярнi новини
Вибух біля ТЕЦ-6: стала відома причина інциденту6 липня, 17:18 • 2177 перегляди
Україна запросила у Німеччини нову партію ППО та бронетехніки: стала відома сума6 липня, 17:43 • 1865 перегляди
Папа Лев XIV привітав українських паломників та закликав до миру6 липня, 18:31 • 1746 перегляди
У червні намагалися звільнити Буданова, але він зберіг посаду - The Economist6 липня, 18:58 • 4141 перегляди
У столиці ППО працює по російських дронах – КМВА22:56 • 1549 перегляди
Публікації
Сезон кавунів: коли ягоди стають безпечними та максимально корисними
Ексклюзив
5 липня, 07:00 • 133157 перегляди
Вся правда про ферментовані продукти: чи є від них користь та яка небезпека для організму в них криється
Ексклюзив
4 липня, 15:30 • 336971 перегляди
Конкурс АРМА з "ризиком": хто відповідатиме за передачу ТРЦ "Гулівер" компанії з російським слідом
Ексклюзив
4 липня, 14:07 • 354122 перегляди
Техніка між трьома світами: як радянські ГОСТи, українські ДСТУ та стандарти НАТО впливають на модернізацію оборонного сектору4 липня, 13:48 • 212143 перегляди
Імітація реформи та затягування: чому ціни на ліки в Україні досі не знизились4 липня, 13:18 • 210976 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Сі Цзіньпін
Лі Цян
Синєгубов Олег Васильович
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Чернігівська область
Сумська область
Реклама
УНН Lite
П’ять захоплюючих фільмів-пригод: що подивитись у спекотні дні5 липня, 17:41 • 201303 перегляди
Oasis возз'єдналися на сцені після 16 років: дали перший концерт5 липня, 08:59 • 69957 перегляди
Кеті Перрі та Орландо Блум підтвердили розрив4 липня, 06:59 • 191529 перегляди
Серіал "Містер і місіс Сміт" переїжджає до Лос-Анджелеса: другий сезон зніматимуть у Каліфорнії3 липня, 09:28 • 218227 перегляди
Зірка "Зоряного шляху: Ентерпрайз" Пітер-Генрі Шредер помер у віці 90 років2 липня, 14:57 • 187481 перегляди
Актуальне
Шахед-136
Долар США
MIM-104 Patriot
МіГ-31
Ґардіан

Українські війська просунулися біля Борової: ISW оприлюднив нові карти боїв

Київ • УНН

 • 263 перегляди

Українські війська нещодавно просунулися в районі Борової, а російські загарбники – в районі Новопавлівки. Російська армія також захопила Піддубне на Донеччині та Лобкове в Запорізькій області.

Українські війська просунулися біля Борової: ISW оприлюднив нові карти боїв

Українські війська нещодавно просунулися в районі Борової, а російські загарбники в районі Новопавлівки. Про це інформує УНН з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

Північна вісь

Зазначається, що у неділю, 6 липня російські війська продовжили наступальні дії на півночі Сумської області, але просування не отримали. Вони атакували райони прикордонної зони Сумської області. Водночас так звані "воєнкори" рф повідомили, що українські війська контратакують на Сумському напрямку.

Схід України

  • Харківський напрямок. За даними ISW, російські війська продовжили наступальні дії, проте просування не здобули. Окупанти атакували в районі Вовчанська і спробували захопити Вовчанський агрегатний завод.
    • Куп'янський напрямок. Ворожі війська атакували в напрямку Куп'янська та на північ від Куп'янська в районі Голубівки, Радківки та Кіндрашівки. Просування на цьому напрямку окупанти не домоглися.
      • Боровий напрямок. ISW отримала геолокаційні дані, які показують, що українські війська нещодавно просунулися в східній частині Новоєгорівки, на південний схід від Борової.
        • Лиманський напрямок. Повідомляється, що російські війська продовжили наступальні дії на Лиманському напрямку, проте підтверджених успіхів не досягли.
          • Сіверський напрямок. Російські війська продовжили наступальні дії, проте підтвердженого прогресу не досягли. "Воєнкори" РФ оголосили, ніби загарбники просунулися в центральній частині Серебрянки і на південь від Григорівки.

            Новопавлівський напрямок

            Геолокаційні дані показують, що російські війська підняли прапор у Піддубному, на південь від Новопавлівки. За даними міністерства оборони РФ, окупанти захопили населений пункт.

            Згідно з непідтвердженими заявами пропагандистів, російські війська просунулися на північний схід від Мирного і в його межах, а також на захід від Зірки.

            Нагадаємо

            Протягом доби 6 липня на російсько-українському фронті відбулося 149 бойових зіткнень. Зафіксовано один ракетний та 61 авіаційний удар, застосовано 1275 дронів-камікадзе та понад 4 тисячі обстрілів.

            Російські війська активно проводять літню наступальну кампанію на Харківщині, посиливши штурмові дії у Вовчанську та Міловому. Ворог намагається розширити правобережний плацдарм через річку Оскіл, але Сили оборони блокують його просування.

            Аналітичний проєкт DeepState повідомив про окупацію російськими військами населених пунктів Лобкове в Запорізькій області та Піддубне на Донеччині. Ворог також просунувся біля Степового та Рівнополя.

            Віта Зеленецька

            Віта Зеленецька

            Війна
            Вовчанськ
            Донецька область
            Запорізька область
            Інститут вивчення війни
            Україна
            Суми
            Куп'янськ
            Харків
            Tesla
            $
            0
            0
            1
            2
            3
            4
            5
            6
            7
            8
            9
            0
            0
            1
            2
            3
            4
            5
            6
            7
            8
            9
            0
            0
            1
            2
            3
            4
            5
            6
            7
            8
            9
            .
            0
            0
            1
            2
            3
            4
            5
            6
            7
            8
            9
            0
            0
            1
            2
            3
            4
            5
            6
            7
            8
            9
            S&P 500
            $
            0
            0
            1
            2
            3
            4
            5
            6
            7
            8
            9
            ,
            0
            0
            1
            2
            3
            4
            5
            6
            7
            8
            9
            0
            0
            1
            2
            3
            4
            5
            6
            7
            8
            9
            0
            0
            1
            2
            3
            4
            5
            6
            7
            8
            9
            Brent Oil
            $
            0
            0
            1
            2
            3
            4
            5
            6
            7
            8
            9
            0
            0
            1
            2
            3
            4
            5
            6
            7
            8
            9
            .
            0
            0
            1
            2
            3
            4
            5
            6
            7
            8
            9
            0
            0
            1
            2
            3
            4
            5
            6
            7
            8
            9
            Gold
            $
            0
            0
            1
            2
            3
            4
            5
            6
            7
            8
            9
            ,
            0
            0
            1
            2
            3
            4
            5
            6
            7
            8
            9
            0
            0
            1
            2
            3
            4
            5
            6
            7
            8
            9
            0
            0
            1
            2
            3
            4
            5
            6
            7
            8
            9
            Gas TTF
            $
            0
            0
            1
            2
            3
            4
            5
            6
            7
            8
            9
            0
            0
            1
            2
            3
            4
            5
            6
            7
            8
            9
            .
            0
            0
            1
            2
            3
            4
            5
            6
            7
            8
            9
            0
            0
            1
            2
            3
            4
            5
            6
            7
            8
            9