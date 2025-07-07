За добу Сили оборони ліквідували 3 ворожі танки, 33 артсистеми та 1100 окупантів
Київ • УНН
За минулу добу, 6 липня, російські окупаційні сили втратили в Україні 1100 військових, 3 танки та 33 артилерійські системи. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.07.25 становлять понад 1 мільйон ліквідованих осіб.
За минулу добу, 6 липня російські окупаційні сили втратили в Україні 1100 своїх військових, 3 танки та 33 артилерійські системи. Про це інформує Генеральний штаб Збройних Сил України, передає УНН.
Деталі
Зазначається, що загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.07.25 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ 1027540 (+1100) осіб ліквідовано
- танків ‒ 10995 (+3)
- бойових броньованих машин ‒ 22963 (+7)
- артилерійських систем ‒ 29993 (+33)
- РСЗВ ‒ 1432 (+2)
- засоби ППО ‒ 1192 (0)
- літаків ‒ 421 (0)
- гелікоптерів ‒ 340 (0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 44058 (+233)
- крилаті ракети ‒ 3439 (0)
- кораблі / катери ‒ 28 (0)
- підводні човни ‒ 1 (0)
- автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 54370 (+118)
- спеціальна техніка ‒ 3927 (+2)
Дані уточнюються.
Нагадаємо
Протягом доби 6 липня на російсько-українському фронті відбулося 149 бойових зіткнень. Зафіксовано один ракетний та 61 авіаційний удар, застосовано 1275 дронів-камікадзе та понад 4 тисячі обстрілів.
Російські війська активно проводять літню наступальну кампанію на Харківщині, посиливши штурмові дії у Вовчанську та Міловому. Ворог намагається розширити правобережний плацдарм через річку Оскіл, але Сили оборони блокують його просування.
Аналітичний проєкт DeepState повідомив про окупацію російськими військами населених пунктів Лобкове в Запорізькій області та Піддубне на Донеччині. Ворог також просунувся біля Степового та Рівнополя.
Українські війська просунулися біля Борової: ISW оприлюднив нові карти боїв07.07.25, 04:15 • 721 перегляд