За добу Сили оборони ліквідували 3 ворожі танки, 33 артсистеми та 1100 окупантів

За минулу добу, 6 липня російські окупаційні сили втратили в Україні 1100 своїх військових, 3 танки та 33 артилерійські системи. Про це інформує Генеральний штаб Збройних Сил України, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.07.25 орієнтовно становлять:

особового складу ‒ 1027540 (+1100) осіб ліквідовано

танків ‒ 10995 (+3)

бойових броньованих машин ‒ 22963 (+7)

артилерійських систем ‒ 29993 (+33)

РСЗВ ‒ 1432 (+2)

засоби ППО ‒ 1192 (0)

літаків ‒ 421 (0)

гелікоптерів ‒ 340 (0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 44058 (+233)

крилаті ракети ‒ 3439 (0)

кораблі / катери ‒ 28 (0)

підводні човни ‒ 1 (0)

автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 54370 (+118)

спеціальна техніка ‒ 3927 (+2)

Дані уточнюються.

Нагадаємо

Протягом доби 6 липня на російсько-українському фронті відбулося 149 бойових зіткнень. Зафіксовано один ракетний та 61 авіаційний удар, застосовано 1275 дронів-камікадзе та понад 4 тисячі обстрілів.

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