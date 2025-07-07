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Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

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За добу Сили оборони ліквідували 3 ворожі танки, 33 артсистеми та 1100 окупантів

Київ • УНН

 • 42 перегляди

За минулу добу, 6 липня, російські окупаційні сили втратили в Україні 1100 військових, 3 танки та 33 артилерійські системи. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.07.25 становлять понад 1 мільйон ліквідованих осіб.

За добу Сили оборони ліквідували 3 ворожі танки, 33 артсистеми та 1100 окупантів

За минулу добу, 6 липня російські окупаційні сили втратили в Україні 1100 своїх військових, 3 танки та 33 артилерійські системи. Про це інформує Генеральний штаб Збройних Сил України, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.07.25 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ 1027540 (+1100) осіб ліквідовано
    • танків ‒ 10995 (+3)
      • бойових броньованих машин ‒ 22963 (+7)
        • артилерійських систем ‒ 29993 (+33)
          • РСЗВ ‒ 1432 (+2)
            • засоби ППО ‒ 1192 (0)
              • літаків ‒ 421 (0)
                • гелікоптерів ‒ 340 (0)
                  • БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 44058 (+233)
                    • крилаті ракети ‒ 3439 (0)
                      • кораблі / катери ‒ 28 (0)
                        • підводні човни ‒ 1 (0)
                          • автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 54370 (+118)
                            • спеціальна техніка ‒ 3927 (+2)

                              Дані уточнюються.

                              Нагадаємо

                              Протягом доби 6 липня на російсько-українському фронті відбулося 149 бойових зіткнень. Зафіксовано один ракетний та 61 авіаційний удар, застосовано 1275 дронів-камікадзе та понад 4 тисячі обстрілів.

                              Російські війська активно проводять літню наступальну кампанію на Харківщині, посиливши штурмові дії у Вовчанську та Міловому. Ворог намагається розширити правобережний плацдарм через річку Оскіл, але Сили оборони блокують його просування.

                              Аналітичний проєкт DeepState повідомив про окупацію російськими військами населених пунктів Лобкове в Запорізькій області та Піддубне на Донеччині. Ворог також просунувся біля Степового та Рівнополя.

                              Українські війська просунулися біля Борової: ISW оприлюднив нові карти боїв07.07.25, 04:15 • 721 перегляд

                              Віта Зеленецька

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                              Gas TTF
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