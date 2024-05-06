За сутки рф нанесла 2 ракетных удара, 120 авиационных атак, 89 залповых обстрелов

За прошедшие сутки произошло 125 боевых столкновений. рф нанесла 2 ракетных и 120 авиационных ударов. Совершено 89 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

Детали

За сутки произошло 125 боевых столкновений, в результате которых россияне нанесли 2 ракетных и 120 авиационных ударов, а также совершили 89 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам.

Поэтому были зафиксированы авиационные удары по населенным пунктам Гремяч Черниговской области; Синьковка, Веселое, Белый Колодец, Дорошевка Харьковской области и город Харьков; Спирное, Дилиевка, Волчье, Новосадовое, Владимировка, Калиновое, Парасковиевка, Воздвиженка, Лисичное, Семеновка, Ильинка, Новоселовка Первая, Карловка, Уманское, Новоалександровка, Прогресс, Галициновка, Евгеновка, Елизаветовка, Урожайное и Старомайорское Донецкой области; Роботино Запорожской области; Крынки Херсонской области.

Под артиллерийским обстрелом оказались более 120 населенных пунктов в Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областях.

Ситуация на направлениях:

Волынский и Полесский: без изменений.

Северский и Слобожанский: противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах.

Купянский: Украинские Силы отбили 14 атак врага в районах населенных пунктов Харьковской и Луганской областей.

Лиманский: противник 6 раз атаковал позиции ВСУ в районах Луганской и Донецкой областей.

Бахмутский: Силы обороны отбили 36 атак оккупантов в районах населенных пунктов Луганской и Донецкой областей.

Авдеевский: ВСУ отбили 31 атаку противника в районах населенных пунктов Донецкой области.

Новопавловский: враг 27 раз пытался прорвать оборону наших войск.

Ореховский: армия рф 6 раз атаковала позиции наших защитников в районах Донецкой и Запорожской областей.

Херсонский: россияне совершили 3 безуспешные атаки позиций ВСУ.

Добавим

Авиация Сил обороны нанесла удары по 13 районам сосредоточения личного состава и 4 зенитно-ракетных комплексах противника. В свою очередь, подразделения ракетных войск поразили 1 район сосредоточения личного состава, 3 радиолокационные станции, 2 средства противовоздушной обороны, 2 артиллерийские средства и 3 другие важные объекты противника.

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