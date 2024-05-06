Как выйти из поста без вреда для организма и не "наброситься" на вредную пищу: советы от гастроэнтеролога
Компенсации украинцам за уничтоженное врагом имущество: в КНИИСЭ рассказали, как устанавливают размер ущерба
"Дело министра Сольского": НАБУ должно "заподозрить" более тысячи воинов АТО, или снять все обвинения
Более 218 тыс. девайсов передали украинским ученикам и учителям для учебы в условиях войны
Основание и политическое преследование: нардепы о "деле министра Сольского"
Экспертизы акцизных марок, биологические и трасологические исследования: в КНИИСЭ рассказали, как определяют контрабандные сигареты и подделки известных брендов
Примерно каждая восьмая разработка на платформе Brave1 - с применением ИИ
Голосование за или против отставки Сольского ожидается на пленарной неделе: что говорят игроки агрорынка
Оборонный кластер Brave1 предоставил разработчикам уже 186 грантов на 3,2 млн долларов
"Дело министра Сольского": НАБУ призвали озвучить судьбу АТОвцев, которые получили землю, якобы принадлежавшую НААН
За сутки рф нанесла 2 ракетных удара, 120 авиационных атак, 89 залповых обстрелов
За сутки рф 402 раза ударила по Запорожской области: без жертв
За сутки враг трижды атаковал Николаевскую область, но пострадавших не зафиксировано
ПВО сбила 12 из 13 российских беспилотников в Сумской области
Сегодня День пехоты в Украине: роль пехоты в противодействии российской агрессии
В Венгрии состоялся многотысячный митинг в поддержку антикоррупционного новичка в политике Мадьяра
Правительство Чехии отзывает посла в рф Витезслава Пивонку
6 мая: Международный день без диет, День раскраски
российские авиаудары управляемыми бомбами нацелены на Херсонскую область
Враг атакует: активность тактической авиации противника в акватории Азовского моря
Публикации
Благодатный огонь: чудо или мистификация? И где смотреть трансляцию схождения огня
"Дело министра": Верховный Суд решил спор за земли, которые по версии НАБУ воины АТО "отжали" у аграрной академии
Миллионный подарок скрыть не удалось: как жена "сдала" состояние своего мужа-депутата
Земельный банк НААН оказался пустым перед приватизацией: виной стала халатность "аграрных ученых"
"Клубом белого бизнеса" Гетманцев хочет нивелировать давление предпринимателей по перезагрузке налоговой - эксперт
За сутки рф нанесла 2 ракетных удара, 120 авиационных атак, 89 залповых обстрелов
За минувшие сутки рф нанесла 2 ракетных, 120 авиационных ударов и 89 обстрелов из реактивных систем залпового огня по украинским позициям и населенным пунктам в разных регионах.
За сутки рф 402 раза ударила по Запорожской области: без жертв
За минувшие сутки враг совершил 402 обстрела 11 населенных пунктов Запорожской области, включая авиаудары, атаки беспилотников и артиллерийские обстрелы.
За сутки враг трижды атаковал Николаевскую область, но пострадавших не зафиксировано
За минувшие сутки оккупанты трижды атаковали Николаевскую область, используя беспилотник-камикадзе и артиллерию, но обошлось без жертв.
ПВО сбила 12 из 13 российских беспилотников в Сумской области
В ночь на 6 мая украинская противовоздушная оборона уничтожила 12 из 13 российских ударных беспилотников "Shahed-131/136" в Сумской области.
Сегодня День пехоты в Украине: роль пехоты в противодействии российской агрессии
Сегодня отмечается День пехоты Вооруженных сил Украины. Событие было учреждено указом президента в 2019 году. Дата празднования выбрана в честь того, что именно шестого мая 1648 года произошел переломный момент в битве под Желтыми Водами, в результате которого казацкая армия под предводительством гетмана Богдана Хмельницкого разгромила польское войско.
В Венгрии состоялся многотысячный митинг в поддержку антикоррупционного новичка в политике Мадьяра
Около 10 000 человек вышли на митинг во втором по величине городе Венгрии, чтобы поддержать нового кандидата Петера Мадьяра, который обещает бороться с коррупцией и улучшить качество жизни, критикуя премьер-министра Орбана за то, что он управляет "мафиозным государством" и использует пропаганду.
Правительство Чехии отзывает посла в рф Витезслава Пивонку
Чешское правительство решило отозвать своего посла в рф Витезслава Пивонку, чья миссия заканчивается в конце мая.
6 мая: Международный день без диет, День раскраски
Сегодня, шестого мая, все, кто не считают чрезмерные ограничения в питании полезным способом похудения и поддержания своей физической формы, могут присоединиться к Международному дню без диет. Событие в 1992 году году основала британка Мэри Эванс Янг
российские авиаудары управляемыми бомбами нацелены на Херсонскую область
Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины информируют, что российские тактические самолеты запустили управляемые авиационные бомбы в Херсонской области.
Враг атакует: активность тактической авиации противника в акватории Азовского моря
В акватории Азовского моря наблюдается активность тактической авиации противника, что создает угрозу нанесения воздушных ударов.