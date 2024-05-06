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За добу рф завдала 2 ракетних ударів, 120 авіаційних атак, 89 залпових обстрілів

За добу рф завдала 2 ракетних ударів, 120 авіаційних атак, 89 залпових обстрілів

Київ • УНН

 • 29436 перегляди

За минулу добу рф завдала 2 ракетних, 120 авіаційних ударів та 89 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по українських позиціях та населених пунктах у різних регіонах.

Протягом минулої доби відбулося 125 бойових зіткнень. рф завдала 2 ракетних та 120 авіаційних ударів. Здійснено 89 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.

Деталі

За добу відбулося 125 бойових зіткнень, у результаті яких росіяни завдали 2 ракетних та 120 авіаційних ударів, а також здійснили 89 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах.

Відтак було зафіксовано авіаційні удари по населених пунктах Грем’яч Чернігівської області; Синьківка, Веселе, Білий Колодязь, Дорошівка Харківської області та місто Харків; Спірне, Диліївка, Вовче, Новосадове, Володимирівка, Калинове, Парасковіївка, Воздвиженка, Лисичне, Семенівка, Іллінка, Новоселівка Перша, Карлівка, Уманське, Новоолександрівка, Прогрес, Галицинівка, Євгенівка, Єлизаветівка, Урожайне та Старомайорське Донецької області; Роботине Запорізької області; Кринки Херсонської області.

Під артилерійським обстрілом опинилися понад 120 населених пунктів у Чернігівській, Сумській, Харківській, Луганській, Донецькій, Запорізькій, Дніпропетровській, Херсонській та Миколаївській областях.

Ситуація на напрямках:

Волинський та Поліський: без змін.

Сіверський та Слобожанський: противник зберігає військову присутність у прикордонних районах.

Куп’янський: Українські Сили відбили 14 атак ворога в районах населених пунктів Харківської та Луганської областей.

Лиманський: противник 6 разів атакував позиції ЗСУ в районах Луганської та Донецької областей.

Бахмутський: Сили оборони відбили 36 атак окупантів у районах населених пунктів Луганської та Донецької областей.

Авдіївський: ЗСУ відбили 31 атаку противника в районах населених пунктів Донецької області.

Новопавлівський: ворог 27 разів намагався прорвати оборону наших військ.

Оріхівський: армія рф 6 разів атакувала позиції наших захисників в районах Донецької та Запорізької областей.

Херсонський: росіяни здійснили 3 безуспішні атаки позицій ЗСУ.

Додамо

Авіація Сил оборони нанесла удари по 13 районах зосередження особового складу та 4 зенітно-ракетних комплексах противника. У свою чергу, підрозділи ракетних військ вразили 1 район зосередження особового складу, 3 радіолокаційні станції, 2 засоби протиповітряної оборони, 2 артилерійські засоби та 3 інші важливі об’єкти противника.

ППО збила 12 з 13 російських безпілотників у Сумській області06.05.24, 06:56 • 24377 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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