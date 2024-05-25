За сутки произошло 99 вражеских наступательных и штурмовых действий - Генштаб

На фронте общее количество вражеских наступательных и штурмовых действий возросло до 99. Больше всего боестолкновений фиксируется на Купянском, Покровском и Кураховском направлениях. Об этом сообщил в вечерней сводке Генштаб ВСУ по состоянию на 20.30, передает УНН.

Детали

Отмечается, что общее количество примененных КАБов по позициям украинских подразделений и гражданской инфраструктуре с начала суток насчитывает около 40 единиц.

На Харьковском направлении российские захватчики продолжают осуществлять штурмовые действия. Шесть вражеских атак украинские воины успешно отбили, четыре еще продолжаются.

Оккупанты не оставляют попыток давить на оборонительные рубежи украинских защитников на Купянском направлении. Безуспешно пытаются улучшить свое тактическое положение в районах Мясожаровки и Новоегоровки. В целом нарастили количество штурмовых действий на этом направлении до 14. Половину из них подразделения Сил обороны успешно отбили, семь еще продолжаются.

На Лиманском направлении враг в течение суток провел пять атак, одна из которых еще продолжается.

На Северском направлении российский агрессор продолжает попытки штурмов позиций украинских защитников в районе Белогоровки и Верхнекаменского. Количество боестолкновений с начала суток возросло до девяти. Четыре атаки нашими воинами успешно отбиты, пять еще пока продолжаются.

На Краматорском направлении российские террористы продолжают осуществлять штурмовые действия вблизи Клещеевки, Нового, Ивановского и Андреевки. С начала суток здесь состоялось уже 11 боевых столкновений, из которых одно еще продолжается.

Покровское направление остается самой горячей точкой всей линии фронта. В настоящее время количество вражеских атак здесь возросло до 23. Оккупанты пытаются продавить нашу оборону при поддержке штурмовой авиации. Украинские воины держат занятые рубежи и наносят врагу ощутимые потери. Нашими защитниками на этом направлении успешно уничтожен очередной СУ-25 российского агрессора.

На Кураховском направлении количество боестолкновений увеличилось до 14. Восемь атак врага отбиты, четыре еще продолжаются.

На Ореховском направлении враг трижды пытался осуществлять штурмовые действия вблизи Роботино и Новоадриевки. Успеха не имел.

На Приднепровском направлении, на плацдармах на левом берегу Днепра, оккупанты нарастили количество атак до девяти, но по-прежнему все эти попытки потеснить наши подразделения в районе Крынок были тщетными.

На остальных направлениях обстановка существенных изменений не претерпела.

Враг наиболее активен на Покровском направлении, на фронте уже 44 боестолкновения - Генштаб