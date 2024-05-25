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За добу відбулося 99 ворожих наступальних та штурмових дій – Генштаб

За добу відбулося 99 ворожих наступальних та штурмових дій – Генштаб

Київ • УНН

 • 29408 перегляди

Збройні Сили України успішно відбили численні наступальні та штурмові операції російських військ на різних напрямках фронту, найгарячіші бої точилися на Куп'янському, Покровському та Курахівському напрямках.

На фронті загальна кількість ворожих наступальних та штурмових дій зросла до 99. Найбільше боєзіткнень фіксується на Куп’янському, Покровському та Курахівському напрямках. Про це повідомив у вечірньому зведенні Генштаб ЗСУ станом на 20.30, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що загальна кількість застосованих КАБів по позиціях українських підрозділів та цивільній інфраструктурі з початку доби нараховує близько 40 одиниць.

На Харківському напрямку російські загарбники продовжують здійснювати штурмові дії.  Шість ворожих атак українські воїни успішно відбили, чотири ще тривають.

Окупанти не полишають спроб тиснути на оборонні рубежі українських захисників на Куп’янському напрямку. Безуспішно намагаються покращити своє тактичне положення в районах М’ясожарівки та Новоєгорівки. Загалом наростили кількість штурмових дій на цьому напрямку до 14. Половину з них підрозділи Сил оборони успішно відбили, сім ще тривають.

На Лиманському напрямку ворог впродовж доби провів п’ять атак, одна з яких ще триває.

На Сіверському напрямку російський агресор продовжує спроби штурмів позицій українських захисників в районі Білогорівки та Верхньокам’янського. Кількість боєзіткнень з початку доби зросла до дев’яти. Чотири атаки нашими воїнами успішно відбито, п’ять ще поки тривають.

На Краматорському напрямку російські терористи продовжують здійснювати штурмові дії поблизу Кліщіївки, Нового, Іванівського та Андріївки. З початку доби тут відбулось вже 11 бойових зіткнень, з яких одне ще триває.

Покровський напрямок залишається найгарячішою точкою всієї лінії фронту. На цей час кількість ворожих атак тут зросла до 23. Окупанти намагаються протиснути нашу оборону за підтримки штурмової авіації. Українські воїни тримають зайняті рубежі і завдають ворогу відчутних втрат.  Нашими захисниками на цьому напрямку успішно знищено черговий СУ-25 російського агресора.  

На Курахівському напрямку кількість боєзіткнень збільшилась до 14. Вісім атак ворога відбито, чотири ще тривають.

На Оріхівському напрямку ворог тричі намагався здійснювати штурмові дії поблизу Роботиного та Новоадріївки. Успіху не мав.

На Придніпровському напрямку, на плацдармах на лівому березі Дніпра, окупанти наростили кількість атак до дев’яти, але як і раніше всі ці спроби  потіснити наші  підрозділи в районі Кринок були марними.

На решті напрямків обстановка суттєвих змін не зазнала.

Ворог найбільш активний на Покровському напрямку, на фронті вже 44 боєзіткнення - Генштаб25.05.24, 15:14 • 27578 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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