Враг наиболее активен на Покровском направлении, на фронте уже 44 боестолкновения - Генштаб

Сегодня произошло уже 44 боестолкновения, наибольшую активность российские войска проявляют на Покровском направлении, где сегодня интенсивность вражеских атак увеличилась более чем втрое, сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ на 13:30 25 мая, пишет УНН.

Враг продолжает наступательные действия, наибольшая активность наблюдается на Покровском направлении. Силы обороны мужественно сдерживают натиск и жестко отвечают на попытки захватчиков идти вперед. В течение текущих суток количество боевых столкновений увеличилось до 44 - сообщили в Генштабе.

По данным Генштаба ВСУ, ситуация на направлениях такова:

На Харьковском направлении враг атакует с применением управляемых авиационных бомб. Количество боестолкновений здесь возросло до восьми. В настоящее время продолжаются бои в районе Волчанска (здесь оккупанты использовали шесть КАБов) и Липцов (четыре КАБа).

На Купянском направлении с начала суток зафиксировано шесть боевых столкновений. Два из них продолжаются вблизи Петропавловки и Стельмаховки.

На Краматорском направлении оккупанты пытаются проводить штурмовые действия при поддержке авиации. Активно применяют неуправляемые авиационные ракеты. Подразделения Сил обороны две вражеские атаки успешно отбили. Одна еще продолжается в районе Клещеевки.

Особенно активен противник сегодня на Покровском направлении. Здесь интенсивность вражеских атак увеличилась более чем втрое. В настоящее время зафиксировано 14 боестолкновений. Шесть из них еще продолжаются вблизи Калинового, Яснобродовки и Сокола. В районе Галициновки оккупанты применили четыре КАБа.

На Ореховском направлении зафиксировано две вражеские атаки. Захватчики безуспешно пытались прорвать оборону наших войск у Работино и Новоандреевки. Одно боестолкновение еще продолжается.

На остальных направлениях, как указано, обстановка существенных изменений не претерпела.

"Наши воины истощают боевой потенциал российских оккупантов, дают отпор противнику и усиливают собственные оборонительные рубежи", - указали в Генштабе.

На фронте за сутки 103 боестолкновения, по врагу и его инфраструктуре нанесли 19 ударов - Генштаб