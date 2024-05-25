На фронте за сутки 103 боестолкновения, по врагу и его инфраструктуре нанесли 19 ударов - Генштаб

На фронте за минувшие сутки произошло 103 боестолкновения, Сил обороны Украины поразили 17 районов сосредоточения личного состава и два объекта инфраструктуры российских войск, сообщили в утренней сводке в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.

Детали

«За прошедшие сутки на всем фронте российско-украинской войны произошло всего 103 боевых столкновения», - сообщили в Генштабе.

По уточненной информации, враг нанес два ракетных удара с использованием трех ракет, 48 авиационных ударов 84-мя КАБами, и задействовал 972 дрона-камикадзе (один ударный БПЛА типа "Ланцет" и 971 FPV - дрон).

Оккупанты, как указано, 3272 раза обстреляли позиции наших войск и населенные пункты из различных видов вооружения, из них 90 - из реактивных систем залпового огня.

"За прошедшие сутки Воздушные силы и ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 17 районов сосредоточения личного состава и два объекта инфраструктуры противника", - указали в Генштабе.

Всего за минувшие сутки боевые потери российских захватчиков безвозвратными и санитарными составили, как указано, 1148 человек. Также враг потерял 15 танков, 11 боевых бронированных машин, 27 артиллерийских систем, две РСЗО, одно средство ПВО, четыре БпЛА оперативно-тактического уровня, 39 автомобилей и три единицы специальной техники.

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