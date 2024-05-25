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На фронті за добу 103 боєзіткнення, по ворогу та його інфраструктурі завдали 19 ударів - Генштаб

На фронті за добу 103 боєзіткнення, по ворогу та його інфраструктурі завдали 19 ударів - Генштаб

Київ • УНН

 • 19780 перегляди

За минулу добу на фронті відбулося 103 бойових зіткнення, Збройні сили України завдали ударів по 17 місцях зосередження особового складу та двох об'єктах інфраструктури російсько-терористичних військ, при цьому російсько-терористичні війська зазнали втрат 1148 осіб особового складу, 15 танків, 11 ББМ та іншої військової техніки.

На фронті за минулу добу сталося 103 боєзіткнення, Сил оборони України уразили 17 районів зосередження особового складу та два об'єкти інфраструктури російських військ, повідомили у ранковому зведенні у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.

Деталі

"Протягом минулої доби на всьому фронті російсько-української війни відбулося загалом 103 бойових зіткнення", - повідомили у Генштабі.

За уточненою інформацією, ворог завдав два ракетні удари із використанням трьох ракет, 48 авіаційних ударів 84-ма КАБами, та задіяв 972 дрони-камікадзе (один ударний БПЛА типу "Ланцет" та 971 FPV - дрон).

Окупанти, як вказано, 3272 рази обстріляли позиції наших військ та населені пункти з різних видів озброєння, із них 90 – з реактивних систем залпового вогню.

"За добу, що минула, Повітряні сили та ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 17 районів зосередження особового складу та два об’єкти інфраструктури противника", - вказали у Генштабі.

Загалом за минулу добу бойові втрати російських загарбників безповоротними та санітарними становили, як вказано, 1148 осіб. Також ворог втратив 15 танків, 11 бойових броньованих машин, 27 артилерійських систем, дві РСЗВ, один засіб ППO, чотири БпЛА оперативно-тактичного рівня, 39 автомобілів та три одиниці спеціальної техніки.

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Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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