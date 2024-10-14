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За неделю в центры рекрутинга обратилось более 800 украинцев - Минобороны

За неделю в центры рекрутинга обратилось более 800 украинцев - Минобороны

Киев  •  УНН

14 октября 2024, 11:40  •  1153 просмотра

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Минобороны сообщило о 804 обращениях в центры рекрутинга армии за прошедшую неделю. Всего 20 954 граждан обратились в центры, из которых 5 230 стали кандидатами в Силы обороны.

В течение прошлой недели 804 человека обратились в центры рекрутинга украинской армии. Об этом заявили в Минобороны Украины, передает УНН.

Детали

 804 человека обратились в центры рекрутинга украинской армии за прошедшую неделю. Всего по состоянию на сегодня в центры обратились 20 954 граждан

- рассказали в министерстве. 
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В ведомстве отметили, что из всех обращений 5 230 человек уже стали кандидатами в ряды Сил обороны. Больше всего запросов на должности водителей, штабных работников и операторов БПЛА.

Однако, в Минобороны напоминают, что центр рекрутинга предлагают возможность присоединиться не только к Вооруженным Силам, но и к другим силовым структурам, включая Национальную гвардию, Государственную пограничную службу и СБУ.

Сейчас в Украине функционируют 42 таких центра, два из которых открылись на прошлой неделе. Важно отметить, что в центрах не раздают повесток, а все консультации проводятся конфиденциально

- подытожили в Минобороны. 

Напомним,

Минобороны анонсировало запуск сервиса рекрутинга в приложении Резерв+ в октябре 2024 года. Новый функционал позволит пользователям выбирать военные вакансии, соответствующие их опыту и предпочтениям.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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