За неделю в центры рекрутинга обратилось более 800 украинцев - Минобороны

В течение прошлой недели 804 человека обратились в центры рекрутинга украинской армии. Об этом заявили в Минобороны Украины, передает УНН.

Детали

804 человека обратились в центры рекрутинга украинской армии за прошедшую неделю. Всего по состоянию на сегодня в центры обратились 20 954 граждан

В ведомстве отметили, что из всех обращений 5 230 человек уже стали кандидатами в ряды Сил обороны. Больше всего запросов на должности водителей, штабных работников и операторов БПЛА.

Однако, в Минобороны напоминают, что центр рекрутинга предлагают возможность присоединиться не только к Вооруженным Силам, но и к другим силовым структурам, включая Национальную гвардию, Государственную пограничную службу и СБУ.

Сейчас в Украине функционируют 42 таких центра, два из которых открылись на прошлой неделе. Важно отметить, что в центрах не раздают повесток, а все консультации проводятся конфиденциально