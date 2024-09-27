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Сервіс рекрутингу у застосунку "Резерв+" запустять у жовтні

Сервіс рекрутингу у застосунку "Резерв+" запустять у жовтні

Київ • УНН

 • 11839 перегляди

Міноборони анонсувало запуск сервісу рекрутингу у застосунку "Резерв+" у жовтні 2024 року. Новий функціонал дозволить користувачам обирати військові вакансії, що відповідають їхньому досвіду та вподобанням.

Сервіс рекрутингу у застосунку "Резерв+" стане доступний у жовтні 2024 року, повідомила заступниця міністра оборони України з питань цифровізації Катерина Черногоренко. У додатку з’являться актуальні вакансії у військових частинах, що дозволить швидше знаходити місце своєї майбутньої служби. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу Міноборони. 

Деталі

Як вказали в Міноборони, новий сервіс рекрутингу у "Резерв+" допоможе користувачам обрати посади, які найбільше відповідають їхньому досвіду, вміннями і вподобаннями. Будуть доступні як бойові, так і небойові позиції.

На початку пошуку вакансії необхідно буде заповнити невелику анкету. На основі цієї інформації та обраних навичок система запропонує найбільш відповідні варіанти. Застосунок міститиме детальний опис вакансій, включаючи інформацію про бригади, їх командування, досягнення та публікації у ЗМІ.

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В Міноборони розповіли, що особливістю сервісу є зручний процес вибору вакансій та алгоритми системи. Інтуїтивний інтерфейс дозволить швидко приймати рішення: натиснути "плюс", щоб зберегти пропозицію для подальшого ознайомлення, або "мінус" для її відхилення.

Нагадаємо

Застосунок "Резерв+" почав свою роботу 16 травня, у день, коли набув чинності новий закон про мобілізацію. За цей час завдяки йому понад 3 мільйони українців змогли оновити свої дані та згенерувати військовий електронний документ.

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Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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