Сервис рекрутинга в приложении "Резерв+" запустят в октябре
Киев • УНН
Минобороны анонсировало запуск сервиса рекрутинга в приложении «Резерв+» в октябре 2024 года. Новый функционал позволит пользователям выбирать военные вакансии, соответствующие их опыту и предпочтениям.
Сервис рекрутинга в приложении "Резерв+" станет доступен в октябре 2024 года, сообщила заместитель министра обороны Украины по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко. В приложении появятся актуальные вакансии в воинских частях, что позволит быстрее находить место своей будущей службы. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
Детали
Как указали в Минобороны, новый сервис рекрутинга в "Резерв+" поможет пользователям выбрать должности, которые наиболее соответствуют их опыту, умениям и предпочтениям. Будут доступны как боевые, так и небоевые позиции.
В начале поиска вакансии необходимо будет заполнить небольшую анкету. На основе этой информации и выбранных навыков система предложит наиболее подходящие варианты. Приложение будет содержать детальное описание вакансий, включая информацию о бригадах, их командовании, достижениях и публикациях в СМИ.
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В Минобороны рассказали, что особенностью сервиса является удобный процесс выбора вакансий и алгоритмы системы. Интуитивный интерфейс позволит быстро принимать решения: нажать "плюс", чтобы сохранить предложение для дальнейшего ознакомления, или "минус" для его отклонения.
Напомним
Приложение "Резерв+" начало свою работу 16 мая, в день, когда вступил в силу новый закон о мобилизации. За это время благодаря ему более 3 миллионов украинцев смогли обновить свои данные и сгенерировать военный электронный документ.
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