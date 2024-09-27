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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Сервис рекрутинга в приложении "Резерв+" запустят в октябре

Сервис рекрутинга в приложении "Резерв+" запустят в октябре

Киев  •  УНН

27 сентября 2024, 11:15  •  5009 просмотра

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Минобороны анонсировало запуск сервиса рекрутинга в приложении «Резерв+» в октябре 2024 года. Новый функционал позволит пользователям выбирать военные вакансии, соответствующие их опыту и предпочтениям.

Сервис рекрутинга в приложении "Резерв+" станет доступен в октябре 2024 года, сообщила заместитель министра обороны Украины по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко. В приложении появятся актуальные вакансии в воинских частях, что позволит быстрее находить место своей будущей службы. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Минобороны. 

Детали

Как указали в Минобороны, новый сервис рекрутинга в "Резерв+" поможет пользователям выбрать должности, которые наиболее соответствуют их опыту, умениям и предпочтениям. Будут доступны как боевые, так и небоевые позиции.

В начале поиска вакансии необходимо будет заполнить небольшую анкету. На основе этой информации и выбранных навыков система предложит наиболее подходящие варианты. Приложение будет содержать детальное описание вакансий, включая информацию о бригадах, их командовании, достижениях и публикациях в СМИ.

В Украине ежемесячно рекрутируется 6,5 тысяч добровольцев в армию20 сентября 2024, 14:13 • 16053 просмотра

В Минобороны рассказали, что особенностью сервиса является удобный процесс выбора вакансий и алгоритмы системы. Интуитивный интерфейс позволит быстро принимать решения: нажать "плюс", чтобы сохранить предложение для дальнейшего ознакомления, или "минус" для его отклонения.

Напомним

Приложение "Резерв+" начало свою работу 16 мая, в день, когда вступил в силу новый закон о мобилизации. За это время благодаря ему более 3 миллионов украинцев смогли обновить свои данные и сгенерировать военный электронный документ.

Вениславский об игнорировании "Резерв+" полицейскими и сотрудниками ТЦК: будем поднимать это на комитете6 сентября 2024, 06:35 • 80461 просмотр

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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