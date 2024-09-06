Вениславский об игнорировании "Резерв+" полицейскими и сотрудниками ТЦК: будем поднимать это на комитете

Вопрос об отказе сотрудниками ТЦК или полицейскими признавать юридическую силу сгенерированных военно-учетных документов в приложении "Резерв+" постоянно держат на контроле комитета ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки. Об этом сообщил журналисту УНН нардеп из этого комитета Федор Вениславский, добавив, что этот вопрос еще будут поднимать на комитете.

Детали

Вениславский прокомментировал ситуации, когда полицейские или сотрудники ТЦК отказываются принимать военно-учетные документы, которые сгенерированы в приложении "Резерв+", и все равно требуют бумажные.

Мы такие вопросы постоянно держим на контроле комитета и обращаем внимание наших коллег, чтобы они такого не допускали... Будем поднимать это еще на комитете - сказал Вениславский.

Дополнение

Заместитель министра обороны Украины Екатерина Черногоренко сообщала УНН, что Минобороны постоянно проводит разъяснения полицейским и сотрудникам ТЦК относительно юридической силы сгенерированных военно-учетных документов в приложении "Резерв +".

Согласно информации Министерства обороны Украины, с 18 июня военно-учетный документ в "Резерв+" получил такую же юридическую силу, как и бумажный военный билет.

Напомним

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что попросит Минобороны поработать с ТЦК о недопустимости снятия водителей с рейсовых автобусов.

Шмигаль доручив Міноборони та МОЗ розібратися з ситуаціями, коли поранені воїни змушені самостійно ходити на ВЛК