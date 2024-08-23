Шмигаль попросить Міноборони попрацювати з ТЦК щодо неприпустимості зняття водіїв із рейсових автобусів
Київ • УНН
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль попросить Міноборони попрацювати з ТЦК щодо неприпустимих ситуацій зняття водіїв з рейсових автобусів. Також він доручив розібратися з випадками, коли поранені військові змушені самостійно відвідувати ВЛК.
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що попросить Міноборони попрацювати з ТЦК та СП щодо ситуацій, коли водіїв рейсових автобусів представники ТЦК знімають з рейсів, адже це неприпустимо. Про це він сказав під час Години запитань до уряду у ВР, передає кореспондент УНН.
Коли знімає ТЦК водіїв з буса, ну, теж неприпустима ситуація, коли просто їде рейсовий автобус і там водія забирають. Я попрошу Міноборони попрацювати з ТЦК, щоб такі речі не повторювались
Доповнення
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль доручив Міноборони та МОЗ розібратися та вжити заходів щодо ситуацій, коли поранені військові змушені самостійно ходити на військово-лікарських комісій (ВЛК), адже воїни не мають цього робити й це неприпустима ситуація.