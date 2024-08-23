Шмыгаль попросит Минобороны поработать с ТЦК о недопустимости снятия водителей с рейсовых автобусов

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что попросит Минобороны поработать с ТЦК и СП относительно ситуаций, когда водителей рейсовых автобусов представители ТЦК снимают с рейсов, ведь это недопустимо. Об этом он сказал во время Часа вопросов к правительству в ВР, передает корреспондент УНН.

Когда снимает ТЦК водителей с буса, ну, тоже недопустимая ситуация, когда просто едет рейсовый автобус и там водителя забирают. Я попрошу Минобороны поработать с ТЦК, чтобы такие вещи не повторялись - сказал Шмыгаль комментируя ситуацию, когда представители ТЦК на автостанциях забирают водителей.

Дополнение

Премьер-министр Денис Шмыгаль поручил Минобороны и Минздраву разобраться и принять меры по ситуациям, когда раненые военные вынуждены самостоятельно ходить на военно-врачебные комиссии (ВВК), ведь воины не должны этого делать и это недопустимая ситуация.