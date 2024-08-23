Шмигаль доручив Міноборони та МОЗ розібратися з ситуаціями, коли поранені воїни змушені самостійно ходити на ВЛК

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль доручив Міноборони та МОЗ розібратися та вжити заходів щодо ситуацій, коли поранені військові змушені самостійно ходити на військово-лікарських комісій (ВЛК), адже воїни не мають цього робити й це неприпустима ситуація. Про це він сказав під час Години запитань до уряду у ВР, передає кореспондент УНН.

Ми прийняли всі документи, і попрошу Міноборони розібратися з цим конкретним випадком, тому що в нас всі документи прийняті, коли ВЛК ходить до військовослужбовців, які є пораненими, тобто ВЛК має приходити до ліжка і військовослужбовець поранений взагалі не має ходити на ВЛК. Я не зовсім розумію, якщо це, дійсно, правда, те, що ви кажете, це означає, що система не працює, і я зразу даю завдання, і прошу Міністерство оборони спільно з Міністерством охорони здоров'я вжити заходів - заявив Шмигаль.

Прем’єр наголосив, що це абсолютно неприпустима ситуація, коли поранений боєць має кудись ходити, на якесь ВЛК, десь вистоювати, щось випрошувати.

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Доповнення

Для військових спростили проходження ВЛК, документи більше не треба возити особисто.