Шмыгаль поручил Минобороны и Минздраву разобраться с ситуациями, когда раненые воины вынуждены самостоятельно ходить на ВВК

Премьер-министр Денис Шмыгаль поручил Минобороны и Минздраву разобраться и принять меры относительно ситуаций, когда раненые военные вынуждены самостоятельно ходить на военно-врачебные комиссии (ВВК), ведь воины не должны этого делать и это недопустимая ситуация. Об этом он сказал во время Часа вопросов к правительству в ВР, передает корреспондент УНН.

Мы приняли все документы, и попрошу Минобороны разобраться с этим конкретным случаем, потому что у нас все документы приняты, когда ВВК ходит к военнослужащим, которые являются ранеными, то есть ВВК должна приходить к постели и военнослужащий раненый вообще не должен ходить на ВВК. Я не совсем понимаю, если это, действительно, правда, то, что вы говорите, это означает, что система не работает, и я сразу даю задание, и прошу Министерство обороны совместно с Министерством здравоохранения принять меры - заявил Шмыгаль.

Премьер подчеркнул, что это абсолютно недопустимая ситуация, когда раненый боец должен куда-то ходить, на какой-то ВВК, где-то выстаивать, что-то выпрашивать.

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Дополнение

Для военных упростили прохождение ВВК, документы больше не надо возить лично.