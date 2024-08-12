Онлайн-рекрутинг, направление на ВЛК и онлайн-отсрочка: в "Резерв+" могут появиться новые функции

В приложении "Резерв+" должен появиться онлайн-рекрутинг, направление на ВВК, которое можно будет сгенерировать через приложение, а также онлайн-отсрочка, которая на первом этапе обновления будет касаться многодетных родителей и студентов дневной формы обучения. Об этом рассказала заместитель министра обороны по вопросам цифровых трансформаций Екатерина Черногоренко в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

Детали

Мы хотели и планируем сейчас реализовать онлайн-рекрутинг в несколько кликов, чтобы наши граждане, гражданки могли достаточно быстро мобилизоваться, или подписать контракт. Мы уже проработали первый полный процесс, который полностью готов, и проводим работу с командой разработчиков, чтобы как можно быстрее реализовать это в "Резерв+" - сказала Черногоренко.

Также она добавила, что планируется ввести функции оформления отсрочек от призыва, онлайн-обучения.

Уже осенью мы будем иметь много новых функций в "Резерв+". Направление на ВЛК была функция, которую мы проактивно взяли на борт нашей разработки. Мы планируем реализовать эту функцию до конца 2024 года. Направление можно будет сгенерировать через приложение. Благодаря реализации такого электронного направления, ВЛК можно будет проходить без дополнительного визита в ТЦК и СП. Этим смогут пользоваться и люди, которые планово должны проходить ВВК, и люди, которые должны переаттестовать свою ограниченную пригодность в определенный период по закону - добавила Черногоренко.

Кроме того, в "Резерв+" должна появиться онлайн-отсрочка. Реализовать этот функционал планируют через интеграцию с другими реестрами.

Первое обновление будет касаться студентов дневной формы обучения и многодетных родителей. Максимально правильно будет не заставлять граждан стоять в очередях, а собственно сделать проактивную отсрочку для этих граждан. Автоматическую отсрочку. То есть как только мы получим такую информацию из соответствующих реестров, то сразу отразим ее в "Резерв +". Сейчас это в реализации, и в ближайшее время планируем выпустить это обновление - отметила заместитель министра.

Напомним,

Министерство обороны планирует внедрить дополнительные функции в приложение "Армия+", а именно - курс обучения и военное удостоверение.