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Веніславський про ігнорування "Резерв+" поліцейськими та працівниками ТЦК: будемо порушувати це на комітеті

Веніславський про ігнорування "Резерв+" поліцейськими та працівниками ТЦК: будемо порушувати це на комітеті

Київ • УНН

 • 80736 перегляди

Комітет ВР з нацбезпеки тримає на контролі питання визнання електронних військово-облікових документів у "Резерв+". Нардеп Веніславський заявив, що це питання ще порушуватимуть на засіданні комітету.

Питання щодо відмови працівниками ТЦК або поліцейськими визнавати юридичну силу згенерованих військово-облікових документів у застосунку "Резерв+" постійно тримають на контролі комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки. Про це повідомив журналісту УНН нардеп з цього комітету Федір Веніславський, додавши, що це питання ще будуть порушувати на комітеті.

Деталі

Веніславський прокоментував ситуації, коли поліцейські чи працівники ТЦК відмовляються приймати військово-облікові документи, які згенеровані у застосунку "Резерв+", і все одно вимагають паперові.

Ми такі питання постійно тримаємо на контролі комітету і звертаємо увагу наших колег, щоб вони такого не допускали… Будемо підіймати це ще на комітеті

- сказав Веніславський.

Доповнення

Заступниця міністра оборони України Катерина Черногоренко повідомляла УНН, що Міноборони постійно проводить роз'яснення поліцейським та працівниками ТЦК щодо юридичної сили згенерованих військово-облікових документів у застосунку "Резерв+".

Згідно з інформацією Міністерства оборони України, з 18 червня військово-обліковий документ у "Резерв+" отримав таку саму юридичну силу, як і паперовий військовий квиток.

Нагадаємо

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що попросить Міноборони попрацювати з ТЦК щодо неприпустимості зняття водіїв із рейсових автобусів.

Шмигаль доручив Міноборони та МОЗ розібратися з ситуаціями, коли поранені воїни змушені самостійно ходити на ВЛК23.08.24, 13:58 • 29738 переглядiв

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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