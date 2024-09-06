Веніславський про ігнорування "Резерв+" поліцейськими та працівниками ТЦК: будемо порушувати це на комітеті
Київ • УНН
Комітет ВР з нацбезпеки тримає на контролі питання визнання електронних військово-облікових документів у "Резерв+". Нардеп Веніславський заявив, що це питання ще порушуватимуть на засіданні комітету.
Питання щодо відмови працівниками ТЦК або поліцейськими визнавати юридичну силу згенерованих військово-облікових документів у застосунку "Резерв+" постійно тримають на контролі комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки. Про це повідомив журналісту УНН нардеп з цього комітету Федір Веніславський, додавши, що це питання ще будуть порушувати на комітеті.
Деталі
Веніславський прокоментував ситуації, коли поліцейські чи працівники ТЦК відмовляються приймати військово-облікові документи, які згенеровані у застосунку "Резерв+", і все одно вимагають паперові.
Ми такі питання постійно тримаємо на контролі комітету і звертаємо увагу наших колег, щоб вони такого не допускали… Будемо підіймати це ще на комітеті
Доповнення
Заступниця міністра оборони України Катерина Черногоренко повідомляла УНН, що Міноборони постійно проводить роз'яснення поліцейським та працівниками ТЦК щодо юридичної сили згенерованих військово-облікових документів у застосунку "Резерв+".
Згідно з інформацією Міністерства оборони України, з 18 червня військово-обліковий документ у "Резерв+" отримав таку саму юридичну силу, як і паперовий військовий квиток.
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