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За тиждень до центрів рекрутингу звернулось понад 800 українців - Міноборони

Київ • УНН

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Міноборони повідомило про 804 звернення до центрів рекрутингу армії за минулий тиждень. Загалом 20 954 громадян звернулися до центрів, з яких 5 230 стали кандидатами до Сил оборони.

За тиждень до центрів рекрутингу звернулось понад 800 українців - Міноборони

Протягом минулого тижня 804 особи звернулися до центрів рекрутингу української армії. Про це заявили в Міноборони України, передає УНН.

Деталі

 804 особи звернулися до центрів рекрутингу української армії за минулий тиждень. Загалом станом на сьогодні до центрів звернулися 20 954 громадян

- розповіли в міністерстві. 

У відомстві відзначили, що з усіх звернень 5 230 осіб вже стали кандидатами до лав Сил оборони. Найбільше запитів на посади водіїв, штабних працівників та операторів БПЛА.

Проте, в Міноборони нагадують, що центр рекрутингу пропонують можливість приєднатися не лише до Збройних Сил, а й до інших силових структур, включаючи Національну гвардію, Державну прикордонну службу та СБУ.

Наразі в Україні функціонують 42 такі центри, два з яких відкрилися минулого тижня. Важливо зазначити, що в центрах не роздають повісток, а всі консультації проводяться конфіденційно

- підсумували в Міноборони. 

Нагадаємо

Міноборони анонсувало запуск сервісу рекрутингу у застосунку Резерв+ у жовтні 2024 року. Новий функціонал дозволить користувачам обирати військові вакансії, що відповідають їхньому досвіду та вподобанням.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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