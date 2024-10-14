За тиждень до центрів рекрутингу звернулось понад 800 українців - Міноборони

Протягом минулого тижня 804 особи звернулися до центрів рекрутингу української армії. Про це заявили в Міноборони України, передає УНН.

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804 особи звернулися до центрів рекрутингу української армії за минулий тиждень. Загалом станом на сьогодні до центрів звернулися 20 954 громадян

У відомстві відзначили, що з усіх звернень 5 230 осіб вже стали кандидатами до лав Сил оборони. Найбільше запитів на посади водіїв, штабних працівників та операторів БПЛА.

Проте, в Міноборони нагадують, що центр рекрутингу пропонують можливість приєднатися не лише до Збройних Сил, а й до інших силових структур, включаючи Національну гвардію, Державну прикордонну службу та СБУ.

Наразі в Україні функціонують 42 такі центри, два з яких відкрилися минулого тижня. Важливо зазначити, що в центрах не роздають повісток, а всі консультації проводяться конфіденційно