За тиждень до центрів рекрутингу звернулось понад 800 українців - Міноборони
Київ • УНН
Міноборони повідомило про 804 звернення до центрів рекрутингу армії за минулий тиждень. Загалом 20 954 громадян звернулися до центрів, з яких 5 230 стали кандидатами до Сил оборони.
Протягом минулого тижня 804 особи звернулися до центрів рекрутингу української армії. Про це заявили в Міноборони України, передає УНН.
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804 особи звернулися до центрів рекрутингу української армії за минулий тиждень. Загалом станом на сьогодні до центрів звернулися 20 954 громадян
У відомстві відзначили, що з усіх звернень 5 230 осіб вже стали кандидатами до лав Сил оборони. Найбільше запитів на посади водіїв, штабних працівників та операторів БПЛА.
Проте, в Міноборони нагадують, що центр рекрутингу пропонують можливість приєднатися не лише до Збройних Сил, а й до інших силових структур, включаючи Національну гвардію, Державну прикордонну службу та СБУ.
Наразі в Україні функціонують 42 такі центри, два з яких відкрилися минулого тижня. Важливо зазначити, що в центрах не роздають повісток, а всі консультації проводяться конфіденційно
Нагадаємо
Міноборони анонсувало запуск сервісу рекрутингу у застосунку Резерв+ у жовтні 2024 року. Новий функціонал дозволить користувачам обирати військові вакансії, що відповідають їхньому досвіду та вподобанням.