21:46 • 12775 просмотра
Сборная Украины разгромно проиграла Франции в отборе на ЧМ-2026
18:55 • 32911 просмотра
Конкурс на должность руководителя ГП "Оператор ГТС" остановили: причина — расследование НАБУ, где фигурирует финалистка
13 ноября, 16:42 • 39318 просмотра
Большинство регионов Украины в пятницу ожидают новые графики отключений: без света будет от 2 до 4 очередей
Эксклюзив
13 ноября, 14:40 • 83992 просмотра
Оформление инвалидности в Украине: стала ли новая система лучше Photo
13 ноября, 14:39 • 49546 просмотра
В ЕС заявили о "продуктивных" переговорах по финансированию для Украины, но еще будут "решать беспокойства"
13 ноября, 11:45 • 46716 просмотра
Действовали "Фламинго", "Барс", "Лютый": в Генштабе подтвердили удары по ряду важных объектов оккупантов
Эксклюзив
13 ноября, 11:14 • 96296 просмотра
Пир во время чумы: как руководство Государственного биотехнологического университета получает премии при задолженности по зарплатам
13 ноября, 09:10 • 46274 просмотра
Зеленский наложил санкции на Миндича и Цукермана
13 ноября, 07:35 • 39684 просмотра
россия стремится захватить Покровск, чтобы убедить Трампа в выводе ВСУ из Донбасса - Зеленский
Эксклюзив
13 ноября, 07:00 • 37576 просмотра
Цены на бензин: эксперт раскрыл, ждать ли в ближайшее время подорожания
"Южное копье": США начали операцию против наркотеррористов "из нашего полушария"

Киев • УНН

 • 420 просмотра

Министр войны Соединенных Штатов Пит Хегсет сообщил о начале операции под названием "Южное копье" против наркокартелей. Миссия состоится под руководством одноименной Объединенной оперативной группы и Южного командования США.

"Южное копье": США начали операцию против наркотеррористов "из нашего полушария"

Соединенные Штаты Америки начали операцию под названием "Южное копье" против наркокартелей. Об этом в соцсети Х сообщил министр войны США Пит Хегсет, информирует УНН.

Детали

По его словам, соответствующий приказ отдал президент США Дональд Трамп. Миссия состоится под руководством Объединенной оперативной группы "Южное копье" и Южного командования США.

Эта миссия... защищает нашу Родину, выводит наркотеррористов из нашего полушария и защищает нашу Родину от наркотиков, которые убивают наших людей. Западное полушарие – это сосед Америки, и мы будем его защищать

- написал Хегсет.

Ранее СМИ сообщали, что Трампа проинформировали об обновленных вариантах военных операций против Венесуэлы, в частности наземных ударов по стране, запланированных "на ближайшие дни".

Напомним

На днях ударная группа американского авианосца "Джеральд Форд" прибыла в Латинскую Америку, что, по оценкам аналитиков, может обострить противостояние между Вашингтоном и Каракасом.

"Со старым российским оружием": Венесуэла готовит жесткое сопротивление и анархию в борьбе против США - Reuters12.11.25, 04:59 • 4244 просмотра

Вадим Хлюдзинский

ПолитикаНовости Мира
Пит Хегсетх
Венесуэла
Дональд Трамп
Соединённые Штаты