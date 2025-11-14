"Южное копье": США начали операцию против наркотеррористов "из нашего полушария"
Киев • УНН
Министр войны Соединенных Штатов Пит Хегсет сообщил о начале операции под названием "Южное копье" против наркокартелей. Миссия состоится под руководством одноименной Объединенной оперативной группы и Южного командования США.
Соединенные Штаты Америки начали операцию под названием "Южное копье" против наркокартелей. Об этом в соцсети Х сообщил министр войны США Пит Хегсет, информирует УНН.
Детали
По его словам, соответствующий приказ отдал президент США Дональд Трамп. Миссия состоится под руководством Объединенной оперативной группы "Южное копье" и Южного командования США.
Эта миссия... защищает нашу Родину, выводит наркотеррористов из нашего полушария и защищает нашу Родину от наркотиков, которые убивают наших людей. Западное полушарие – это сосед Америки, и мы будем его защищать
Ранее СМИ сообщали, что Трампа проинформировали об обновленных вариантах военных операций против Венесуэлы, в частности наземных ударов по стране, запланированных "на ближайшие дни".
Напомним
На днях ударная группа американского авианосца "Джеральд Форд" прибыла в Латинскую Америку, что, по оценкам аналитиков, может обострить противостояние между Вашингтоном и Каракасом.
"Со старым российским оружием": Венесуэла готовит жесткое сопротивление и анархию в борьбе против США - Reuters12.11.25, 04:59 • 4244 просмотра