"Со старым российским оружием": Венесуэла готовит жесткое сопротивление и анархию в борьбе против США - Reuters
Киев • УНН
Венесуэла развертывает старое российское оружие для партизанского сопротивления и планирует посеять хаос в случае нападения США. Это связано с тем, что американские военные значительно превосходят венесуэльские, которые страдают от недостатка подготовки и плохого состояния снаряжения.
Венесуэла развертывает оружие, в том числе оборудование российского производства, которому уже много лет, и планирует организовать партизанское сопротивление или посеять хаос в случае воздушного или наземного нападения США. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на неназванные "осведомленные источники" и "документы планирования", информирует УНН.
Детали
Издание отмечает, что американские вооруженные силы значительно превосходят венесуэльские, которые страдают от нехватки подготовки, низкой заработной платы и ухудшения состояния снаряжения. Так, некоторые командиры подразделений даже были вынуждены вести переговоры с местными производителями продуктов питания, чтобы прокормить своих военных, поскольку государственных поставок не хватает.
Эти реалии побудили правительство (президента Венесуэлы Николаса) Мадуро сделать ставку на две потенциальные стратегии, включая партизанский ответ, о котором публично, хотя и без подробностей, упоминали высокопоставленные чиновники, и другую, которую чиновники не признали
По их словам, партизанский стиль обороны, который правительство назвало "длительным сопротивлением", будет предусматривать небольшие военные подразделения в более чем 280 местах, которые будут осуществлять акты саботажа и другие партизанские тактики.
Вторая стратегия, которая называется "анархизация", предусматривает использование разведывательных служб и вооруженных сторонников правящей партии для создания беспорядка на улицах столицы Каракас и превращения Венесуэлы в неуправляемую страну для иностранных сил
В то же время, по словам собеседников СМИ, непонятно, когда правительство может применить каждую из тактик, при этом "любая стратегия сопротивления имеет малые шансы на успех".
Напомним
Накануне ударная группа американского авианосца "Джеральд Форд" прибыла в Латинскую Америку, что, по оценкам аналитиков, может обострить противостояние между Вашингтоном и Каракасом.
