"Зі старою російською зброєю": Венесуела готує жорсткий опір та анархію у боротьбі проти США - Reuters
Київ • УНН
Венесуела розгортає стару російську зброю для партизанського опору та планує посіяти хаос у разі нападу США. Це пов'язано з тим, що американські військові значно перевершують венесуельські, які страждають від нестачі підготовки та поганого стану спорядження.
Венесуела розгортає зброю, зокрема обладнання російського виробництва, якому вже багато років, і планує організувати партизанський опір або посіяти хаос у разі повітряного чи наземного нападу США. Про це повідомляє Reuters із посиланням на неназвані "обізнані джерела" та "документи планування", інформує УНН.
Деталі
Видання зазначає, що американські збройні сили значно перевершують венесуельські, які потерпають від браку підготовки, низької заробітної плати та погіршення стану спорядження. Так, деякі командири підрозділів навіть були змушені вести переговори з місцевими виробниками продуктів харчування, щоб прогодувати своїх військових, оскільки державних поставок не вистачає.
Ці реалії спонукали уряд (президента Венесуели Ніколаса) Мадуро зробити ставку на дві потенційні стратегії, включаючи партизанську відповідь, про яку публічно, хоча й без подробиць, згадували високопосадовці, та іншу, яку чиновники не визнали
За їхніми словами, партизанський стиль оборони, який уряд назвав "тривалим опором", передбачатиме невеликі військові підрозділи у понад 280 місцях, які здійснюватимуть акти саботажу та інші партизанські тактики.
Друга стратегія, яка називається "анархізація", передбачає використання розвідувальних служб та озброєних прихильників правлячої партії для створення безладу на вулицях столиці Каракас та перетворення Венесуели на некеровану країну для іноземних сил
Водночас, зі слів співрозмовників ЗМІ, незрозуміло, коли уряд може застосувати кожну з тактик, при цьому "будь-яка стратегія опору має малі шанси на успіх".
Нагадаємо
Напередодні ударна група американського авіаносця "Джеральд Форд" прибула до Латинської Америки, що, за оцінками аналітиків, може загострити протистояння між Вашингтоном і Каракасом.
