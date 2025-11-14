"Південний спис": США розпочали операцію проти наркотерористів "з нашої півкулі"
Київ • УНН
Міністр війни Сполучених Штатів Піт Гегсет повідомив про початок операції під назвою "Південний спис" проти нарокартелів. Місія відбудеться під керівництвом одноіменної Об'єднаної оперативної групи та Південного командування США.
Сполучені Штати Америки розпочали операцію під назвою "Південний спис" проти нарокартелів. Про це у соцмережі Х повідомив міністр війни США Піт Гегсет, інформує УНН.
Деталі
За його словами, відповідний наказ віддав президент США Дональд Трамп. Місія відбудеться під керівництвом Об'єднаної оперативної групи "Південний спис" та Південного командування США.
Ця місія ... захищає нашу Батьківщину, виводить наркотерористів з нашої півкулі та захищає нашу Батьківщину від наркотиків, які вбивають наших людей. Західна півкуля – це сусід Америки, і ми будемо її захищати
Раніше ЗМІ повідомляли, що Трампа проінформували про оновлені варіанти військових операцій проти Венесуели, зокрема наземних ударів по країні, заплановані "на найближчі дні".
Нагадаємо
Днями ударна група американського авіаносця "Джеральд Форд" прибула до Латинської Америки, що, за оцінками аналітиків, може загострити протистояння між Вашингтоном і Каракасом.
"Зі старою російською зброєю": Венесуела готує жорсткий опір та анархію у боротьбі проти США - Reuters12.11.25, 04:59 • 4280 переглядiв