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ЮНИСЕФ расширяет помощь украинцам: кто может рассчитывать на выплаты

Киев  •  УНН

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ЮНИСЕФ расширяет программы финансовой поддержки для украинских семей с детьми в прифронтовых зонах. Выплаты составят до 21800 грн, а количество школ-получателей грантов возрастет с 350 до 800.

Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) увеличивает финансовую поддержку уязвимых категорий украинцев, в частности семей с детьми в прифронтовых зонах. Фонд продолжит две программы по денежной помощи и увеличит количество школ, которые получат гранты для подготовки к зиме. Об этом представители фонда сообщили во время общения с заместителем руководителя Офиса Президента Украины Ириной Верещук. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Офис Президента. 

Детали

В частности, как сообщается, продолжится помощь семьям с детьми, проживающим в 30-километровой зоне от линии соприкосновения в семи областях. Им будут предоставлять 21 тыс. 800 грн для подготовки к зиме.

Выплаты уже получили более 103 тыс. человек, из которых 44 тыс. - дети. В дальнейшем, как заверили в ЮНИСЕФ,  это количество будет расти. Кроме того, почти 5 тыс. семей предоставили бытовое топливо.

Также будет продолжаться программа, в рамках которой единовременное пособие в  10 тыс. 800 грн получат семьи с детьми, которые выехали из громад Сумской и Харьковской областей, где объявлена обязательная эвакуация.

Кроме того, с 350 до 800 возрастет количество школ на прифронтовых территориях, которые получат денежные гранты от ЮНИСЕФ на модернизацию пищеблоков и подготовку к зиме.

Дополнение

Финансовую поддержку для удовлетворения потребностей в осенне-зимний период предоставляют семьям с детьми, проживающим в 30-километровой зоне от линии соприкосновения в Днепропетровской, Донецкой, Харьковской, Сумской, Запорожской и Херсонской областях.

С недавних пор к этому перечню добавилась еще и Черниговщина.

Пенсионный фонд обновил данные о средней зарплате в Украине за 4 квартал22 нояб. 2024, 19:08 • 24182 просмотра

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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