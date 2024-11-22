Пенсионный фонд обновил данные о средней зарплате в Украине за 4 квартал
Киев • УНН
ПФУ утвердил показатели средней зарплаты за июль-сентябрь 2024 года для исчисления пенсий. В сентябре показатель достиг 18021 грн, что является самым высоким значением за квартал.
Пенсионный фонд Украины утвердил показатели средней заработной платы за третий квартал 2024 года, которые учитываются для исчисления пенсий. Об этом говорится на сайте ПФУ, передает УНН.
Детали
Для исчисления пенсии в третьем квартале были утверждены показатели средней заработной платы, с которой были уплачены страховые взносы и которая учитывается для исчисления пенсии:
- в июле - 17347 гривен;
- в августе - 17001 гривен;
- в сентябре - 18021 гривен.
В январе это показатель составлял 14974 гривен, а в апреле - 16847 гривен.
Напомним
Средняя заработная плата по вакансиям в Украине в августе 2024 года выросла на 18,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 19 674 гривен.