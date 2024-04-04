Евростат: инфляция в Еврозоне в марте снизилась до 2,4%

Самый низкий уровень инфляции зафиксирован в Литве и Финляндии, а самые высокие темпы роста цен - в Хорватии и Эстонии. Об этом сообщает статистическое ведомство ЕС Евростат, пишет "Немецкая волна", передает УНН.

Детали

Замедление инфляции в странах Евросоюза в частности отмечается в сфере продуктов питания. По данным Евростат, рост цен на продукты, алкоголь и табак составил 2,7%.

Месяцем ранее этот показатель составлял 3,9%, а в январе - 5,6%. Рост цен на услуги остался на том же уровне, что и в предыдущие месяцы - 4,0%.

По оценкам статистиков, самый низкий уровень инфляции зафиксирован в Литве и Финляндии - 0,3 и 0,7% соответственно. Самые высокие темпы роста цен - в Хорватии (4,7%) и Эстонии (4,1%).

В ФРГ уровень инфляции в марте продолжил снижаться, составив 2,2% в годовом выражении. Мюнхенский институт ifo также прогнозирует, что летом 2024 года темпы роста цен в Германии упадут ниже 2-процентной отметки.

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