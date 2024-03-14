НБУ прогнозирует ускорение инфляции во втором полугодии

В феврале годовая инфляция замедлилась до 4,3%, но ее рост предполагается во втором полугодии. Об этом говорится в пресс-релизе НБУ, пишет УНН.

Детали

По данным НБУ, в феврале годовая инфляция замедлилась до 4,3%, а базовая снизилась до 4,5% Это стало возможным из-за увеличенного количества предложения отдельных продуктов питания и влияние значительных урожаев прошлого года. Также благоприятно на цены повлияла теплая погода, стимулировала активизацию продажи продуктов из хранилищ, снижая цены на некоторые овощи.

Некоторые производители переориентировались на внутренний рынок, что повлияло на цены на продукты. Кроме того, инфляцию ограничивал мораторий на повышение некоторых тарифов на жилищно-коммунальные услуги.

По оценкам Национального банка Украины, инфляция будет оставаться в пределах целевого диапазона 5% ± 1 в ближайшие месяцы и только умеренно ускорится во втором полугодии.

Постепенный рост доходов граждан и расходов бизнеса в условиях войны будет увеличивать инфляционное давление. Фиксация отдельных жилищно-коммунальных тарифов и монетарная политика, будут продолжать ограничивать рост потребительских цен.

Прогноз НБУ для января основывался на предположении о существенном улучшении ситуации с безопасностью с 2025 года, но риск длительной агрессии со стороны России остается.

Предполагается, что длительная война будет тормозить экономическое восстановление и усложнит задачу НБУ по удержанию инфляции около цели 5% в 2025-2026 годах.

Напомним,

Национальный банк Украины снизил учетную ставку на 0,5 процентного пункта до 14,5% с 15 марта 2024 года, возобновив цикл смягчения процентной политики впервые с декабря 2023 года.