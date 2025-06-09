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Европейские леса больше не спасают климат: вместо поглощения углерода они становятся новыми источниками выбросов – исследование

Киев • УНН

 • 268 просмотра

Европейские леса, которые десятилетиями поглощали углерод, теперь выбрасывают его из-за экстремальной погоды и вырубки. Это ставит под угрозу климатические цели ЕС.

Европейские леса больше не спасают климат: вместо поглощения углерода они становятся новыми источниками выбросов – исследование

Леса Европы, которые десятилетиями служили естественным щитом против изменений климата, все чаще становятся источником выбросов углерода вместо их поглощения. Из-за экстремальной погоды, вредителей и чрезмерной вырубки усилия по достижению нулевого уровня выбросов оказываются под угрозой, пишет УНН со ссылкой на NewScientist.

Детали

Европейские леса, покрывающие почти 40% континента, оказались в центре климатического кризиса, отмечает издание. Погодные аномалии, распространение вредителей и неконтролируемая вырубка деревьев вызывают тревожную тенденцию вместо того, чтобы поглощать углерод, леса начинают его выбрасывать, говорится в публикации.

Этот неожиданный поворот вызывает серьезное беспокойство среди ученых и климатических аналитиков. По словам Глена Питерса из Центра международных климатических исследований CICERO (Норвегия), "многие страны (Европейского Союза) не достигнут своих целей по землепользованию и климату из-за этого падения поглотителя".

Как сообщается, в некоторых государствах ситуация уже критическая. Например, в январе этого года Финляндия официально признала, что ее леса превратились из поглотителей углерода в источник выбросов.

Подобное заявление прозвучало и со стороны Германии - впервые в истории страны. В Чешской Республике эта проблема существует еще с 2018 года.

Даже там, где леса формально остаются поглотителями, объемы усвоения углерода стремительно сокращаются.

Так, во Франции лесное поглощение CO₂ уменьшилось почти вдвое за 14 лет: с 74,1 млн тонн в 2008 году до 37,8 млн в 2022-м. Схожая динамика и в Норвегии - с 32 млн тонн в 2010 году до 18 млн тонн в 2022 году

- отмечается в публикации.

Эти изменения, как отмечает издание, подрывают одну из основных опор климатической политики ЕС - способность природных экосистем сдерживать глобальное потепление.

Если тенденция сохранится, шансы достичь нулевого уровня выбросов в ближайшие десятилетия существенно уменьшатся.

Комиссар ЕС заявил, что изменение климата приведет к большему количеству войн05.06.25, 20:53 • 3788 просмотров

Алена Уткина

Алена Уткина

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